После пенсионной реформы максимальная пенсия будет 34 тыс. рублей

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что после повышения пенсионного возраста в России станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка, максимум - чуть более 30 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

«Мы такие расчеты сделали, более того, мы их согласовывали и с МОТ, они нам позволяют сделать вывод о том, что с учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять. И даже для высокодоходных групп», - сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По его словам, «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов - 1 021 000 рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тыс. рублей. В таком случае максимально возможная страховая пенсия по старости - 40% от заработка - должна составить около 34 тыс. рублей.

Вместе с тем, он уточнил, что для расчета пенсии берется не последний заработок, а заработок на протяжении всей жизни. В результате база для расчета пенсии оказывается меньше.

В среднем по стране средняя ежемесячная зарплата, по его словам, составляет в районе 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии (40%) в размере около 16 тыс. рублей, что коррелирует с планами правительства по индексации пенсий в случае повышения пенсионного возраста.