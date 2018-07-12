После пенсионной реформы максимальная пенсия будет 34 тыс. рублей

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что после повышения пенсионного возраста в России станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка, максимум - чуть более 30 тыс. рублей, передает «Интерфакс».
«Мы такие расчеты сделали, более того, мы их согласовывали и с МОТ, они нам позволяют сделать вывод о том, что с учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять. И даже для высокодоходных групп», - сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По его словам, «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов - 1 021 000 рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тыс. рублей. В таком случае максимально возможная страховая пенсия по старости - 40% от заработка - должна составить около 34 тыс. рублей.
Вместе с тем, он уточнил, что для расчета пенсии берется не последний заработок, а заработок на протяжении всей жизни. В результате база для расчета пенсии оказывается меньше.
В среднем по стране средняя ежемесячная зарплата, по его словам, составляет в районе 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии (40%) в размере около 16 тыс. рублей, что коррелирует с планами правительства по индексации пенсий в случае повышения пенсионного возраста.
Максимум 34000, а минимум сколько?
это в теории. А на практике зарплата 12000 и пенсия будет 4800.
а ведь ПФР платит и вышедшим на пенсию служащим ФНС и судьям.
А судьи, кто??????? И почему им платят пенсии???????????
Какая от них ПОЛЬЗА????
У меня хоть по сегодняшней методике, хоть 40% от средней моей з/пл, больше минималки вряд ли поднимется. И обвинять меня в созданных для простого народа условиях выживания в 90-е , нулевые, да и в настоящее время, считаю недопустимым. Не я придумала всё то безобразие, что происходило, начиная с 90-х в стране и на сегодняшний день происходит между работодателями и контролерами от государства. Деньгами покрывают всё. Законы- барьеры для недобросовестных бизнесменов действуют только на бумаге. А возраст для пенсии почему-то с нашего поколения решили поднять. Повезло, так повезло. Как котенку которого несут топить. Слов нет, призыв к отстрелу наказуем, остаются только матерные слова в адрес инициаторов и тех кто одобряет. Взяли бы властьимущие и на выборах осенью сделали бы опрос населения по поводу пенсионной реформы. И по честному объявить результаты опроса. Понимаю свою наивность, но всё-таки, а вдруг сделают? И скорректируют свою реформу в соответствии с полученными результатами опроса населения, а не губернаторов областей и бюджетных работников.
Уже задолбали (простите за мой "французский") "должны", "должно" и т.п., а на практике получается что "не обязаны!". 20 лет улучшают жизнь народу и все улучшить не могут. А кто народ? Олигархи с чинушами?! А мы кто? Забыли, дорогие наши, что если нас не будет, кто вас кормить-то будет?? ... Раковая опухоль, а не элита, гореть вам всем в аду