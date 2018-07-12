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После пенсионной реформы максимальная пенсия будет 34 тыс. рублей

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что после повышения пенсионного возраста в России станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка, максимум - чуть более 30 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

«Мы такие расчеты сделали, более того, мы их согласовывали и с МОТ, они нам позволяют сделать вывод о том, что с учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять. И даже для высокодоходных групп», - сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По его словам, «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов - 1 021 000 рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тыс. рублей. В таком случае максимально возможная страховая пенсия по старости - 40% от заработка - должна составить около 34 тыс. рублей.

Вместе с тем, он уточнил, что для расчета пенсии берется не последний заработок, а заработок на протяжении всей жизни. В результате база для расчета пенсии оказывается меньше.

В среднем по стране средняя ежемесячная зарплата, по его словам, составляет в районе 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии (40%) в размере около 16 тыс. рублей, что коррелирует с планами правительства по индексации пенсий в случае повышения пенсионного возраста.

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Мнения
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15 мнений
<b>Модератор</b>
бух2007

Максимум 34000, а минимум сколько?

В среднем по стране средняя ежемесячная зарплата, по его словам,
составляет в районе 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии
(40%) в размере около 16 тыс. рублей

это в теории. А на практике зарплата 12000 и пенсия будет 4800.


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Аноним
, Пенза
Аноним
2 минуты назад, Калининград
где государство берет деньги на пенсии судьям?

 А судьи, кто??????? И почему им платят пенсии???????????

Какая от них ПОЛЬЗА????

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Аноним
, Иваново

У меня хоть по сегодняшней методике, хоть 40% от средней моей з/пл, больше минималки вряд ли поднимется. И обвинять меня в созданных для простого народа условиях выживания в 90-е , нулевые, да и в настоящее время, считаю недопустимым. Не я придумала всё то безобразие, что происходило, начиная с 90-х в стране и на сегодняшний день происходит между  работодателями и  контролерами от государства. Деньгами покрывают всё. Законы- барьеры для недобросовестных бизнесменов  действуют только на бумаге. А возраст для пенсии  почему-то с нашего поколения решили поднять. Повезло, так повезло. Как котенку которого несут топить. Слов нет, призыв к отстрелу наказуем, остаются только матерные слова в адрес инициаторов и тех кто одобряет. Взяли бы властьимущие и на выборах осенью сделали бы опрос населения по поводу пенсионной реформы. И по честному объявить результаты опроса. Понимаю свою наивность, но всё-таки, а вдруг сделают? И скорректируют свою реформу в соответствии с полученными результатами опроса населения, а не губернаторов областей и бюджетных работников.


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Аноним

Уже задолбали (простите за мой "французский") "должны", "должно" и т.п., а на практике получается что "не обязаны!". 20 лет улучшают жизнь народу и все улучшить не могут. А кто народ? Олигархи с чинушами?! А мы кто? Забыли, дорогие наши, что если нас не будет, кто вас кормить-то будет?? ... Раковая опухоль, а не элита, гореть вам всем в аду

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Аноним
, Новосибирск
Вообще-то когда-то пенсия и задумывалась, как 40% от заработка. И этого придерживались в советские времена. А то, что сейчас она ниже, и это признано министерством труда, то, спрашивается, как так получилось? И кто виноват?
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Аноним
, Москва
Да по хер уже что говорят путин, медведев, весь еврейский олигархат. Народ уже вас не слушает. Народ думает как вас скинуть, но с меньшим ущербом для страны.
Клерк
sv777
, Саратов
Не факт, что если они пообещали, то так и будет.Ни одно свое обещание они еще не выполнили, вряд ли народ верит в эти сказки.Потом будет "денег нет...но вы держитесь.."
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