Налоговики заблокировали счета издателя Forbes

Аноним

И главное из каждого утюга доносится: как же прекрасно повышение пенсионного возраста, что у нас ... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

Аноним, Вы писали:А главное штрафы не забыть. Уж это то они как раз и не забудут. Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

Документом предусмотрена отмена обязанности представления налоговой декларации налогоплательщикам... Что будет с налогами в ближайшие годы: проект Минфина

Аноним

Аноним, Вы писали:Не один малый бизнес не построит в стране не заводов, не пароходов, а то что на... Разработан нацпроект по малому бизнесу

Аноним

Согласно ст. 128 ГК РФ: - к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и це... Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

если в бюджете нет денег, откуда деньги на зарплату тем, кто сидит на бюджете? Нет денег в стране... Министр финансов о своей зарплате в 1,73 млн рублей в месяц

Аноним

Не один малый бизнес не построит в стране не заводов, не пароходов, а то что нам предлагают, это ... Разработан нацпроект по малому бизнесу

Аноним

Господа люди. не забывайте главного, Как только вы открыли ИП. с этого самого момента, вы д... Разработан нацпроект по малому бизнесу

Аноним

Аноним, Вы писали:Поражают эти правительственные потуги доказать "эффективность" повышения пенси... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

долбанное едро уже по 61 региону поддержали... просто нет слов... Отъем пенсии продлевает жизнь. Уроки госпропаганды

Аноним

Аноним, Вы писали:Не согласна в корне с пенсионной реформой. Идет обман народа. Нас принимают за ... Более шестидесяти регионов дали положительные отзывы на закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:уже слышала эту новость,хотелось бы список этих 60-ти, что б вся страна знала с... Более шестидесяти регионов дали положительные отзывы на закон о повышении пенсионного возраста

Аноним

По всем центральным каналам идет агитация практически во всех популярных телепередачах, как хорош... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

уже слышала эту новость,хотелось бы список этих 60-ти, что б вся страна знала своих роднулек-хероеф Более шестидесяти регионов дали положительные отзывы на закон о повышении пенсионного возраста

autobuh Я в очередной раз написал заявление в прокуратуру и полицию. Как агенты НПФ охотятся за нашими пенсионными накоплениями

бух2007 подпись в заявлении на перевод (совсем непохожая на реальную мою подпись) каким-то образом оказа... Как агенты НПФ охотятся за нашими пенсионными накоплениями

autobuh Я уж так внимательно бумаги проверяю и подписываю, однако, уже 2-й раз стал жертвой НПФ. В 2015 г... Как агенты НПФ охотятся за нашими пенсионными накоплениями

Аноним

Здорово! Теперь сделать перевод, что оплатить свой номер телефона, проще простого. Клиенты Сбербанка и «Тинькофф банка» смогут переводить друг другу деньги по номеру мобильника

Аноним

Народ весь - против, а депутаты (избранники народа) - за! Что же это за депутаты такие народные!?... Более шестидесяти регионов дали положительные отзывы на закон о повышении пенсионного возраста

sdef48 а я давно собираю справки, вместе с трудовыми договорами. А что ещё остается делать? И бумажные к... Бухгалтеры о пенсии даже не мечтают

Аноним

Как не было их так их и нету( МАП России планирует развивать бесплатные консультационные центры для потребителей

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:С 1 февраля добавили 4% неработающим пенсио... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

Я за путина не голосовала больше 16 лет. И другим рассказываю, что сказка вещается в телеке. Пенс... Новые правила по пенсиям. Кто когда выйдет на пенсию: таблица. Сколько сэкономят на нас власти

Аноним

А главное штрафы не забыть. Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

бух2007 Короче определели на чьи плечи ляжет трудоустройство предпенсинеров. Ну чего уж, давайте пр... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

"Внесённый правительством РФ законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию —«э... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

И как всегда текст нелегко читать - просто выдержки из самих писем, без обработки и структурирова... Свежие письма Минфина по налогам: обзор для бухгалтера

Аноним

Кто-нибудь понял последнюю фразу? А чё не понятного? Судьи способствовали воровству д... Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд. рублей

Аноним

Значит, скоро появятся лицензии на такую деятельность =) Росфинмониторинг идет в наступление: бухфирмы уже вызывают «на ковер»