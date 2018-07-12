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Налоговики заблокировали счета издателя Forbes

Средства на счетах «Ас Рус Медиа», издателя российского Forbes, в СМП Банке и банке «Открытие» заморожены по требованию ФНС. 

Это следует из данных системы «Банкинформ», передает телеканал «Дождь».

В базе появилась информация о восьми решениях о приостановлении операций от 28 июня 2018 года.

Отметим, ранее бывший главный редактор Forbes Николай Усков в эфире «Эхо Москвы» заявлял о блокировке счетов журнала. По его словам, в отношении российского Forbes было подано несколько исков от типографий и исследовательской компании «Медиаскоп».

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