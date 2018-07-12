ФНС: процедуру получения выписок по счетам физлиц надо изменить, чтобы выявлять незаконных ИП

В письме № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018 ФНС уточняет, что физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но не зарегистрировавшиеся в качестве ИП в нарушение требований гражданского законодательства, при исполнении обязанностей, возложенных на них НК, не вправе ссылаться на то, что они не являются ИП.

В ФНС считают, что было бы целесообразным внести поправки в НК, которые дадут налоговикам право истребовать информация по счетам физлиц вне рамок налоговых проверок.

Это необходимо в целях совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности. Обоснование необходимости внесения указанных изменений направлено в адрес Минфина письмом ФНС от 14.05.2018 N ЕД-4-2/9126@.

В письме № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018 ФНС также напомнила, что налоговики могут запросить у банков информацию о счетах физлиц, как зарегистрированных в качестве ИП, так и не зарегистрированных.

Вместе с тем выписки по счетам физлиц – не ИП можно запросить, только имея на то согласие руководителя УФНС. При этом банк, получивший такой запрос, не имеет права проверять наличие такого согласия. Как говорится, приказы не обсуждают, их выполняют.

К слову, о таком «бесправии» банков ФНС сообщала и раньше.