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ФНС: процедуру получения выписок по счетам физлиц надо изменить, чтобы выявлять незаконных ИП

В письме № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018 ФНС уточняет, что физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но не зарегистрировавшиеся в качестве ИП в нарушение требований гражданского законодательства, при исполнении обязанностей, возложенных на них НК, не вправе ссылаться на то, что они не являются ИП.

В ФНС считают, что было бы целесообразным внести поправки в НК, которые дадут налоговикам право истребовать информация по счетам физлиц вне рамок налоговых проверок.

Это необходимо в целях совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности. Обоснование необходимости внесения указанных изменений направлено в адрес Минфина письмом ФНС от 14.05.2018 N ЕД-4-2/9126@.

В письме № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018 ФНС также напомнила, что налоговики могут запросить у банков информацию о счетах физлиц, как зарегистрированных в качестве ИП, так и не зарегистрированных.

Вместе с тем выписки по счетам физлиц – не ИП можно запросить, только имея на то согласие руководителя УФНС. При этом банк, получивший такой запрос, не имеет права проверять наличие такого согласия. Как говорится, приказы не обсуждают, их выполняют.

Банк не может проверить законность запроса ИФНС о счетах физлица

К слову, о таком «бесправии» банков ФНС сообщала и раньше.

Налоговики требуют у банков сведения о счетах физлиц и ничего объяснять не обязаны

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Мнения
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3 мнения
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Аноним
Да уйдут физики от вашего контроля в биткоин. Вот тогда будете море сечь как древнеперсидский царь.
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Аноним
, Санкт-Петербург

ну а если я как физик налоги декларирую и плачу 13%? Все равно на кукан?

 

сравнят то что задекларировано с тем что получено  -  ииии ....   Замучаетесь оправдываться.  По факту просто поначислят всем 13% от приходов на карту - и сами же снимут потом с нее. 
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