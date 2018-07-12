«Дочка» «Газпрома» больше не будет отчислять деньги на корпоративные пенсии

«Дочка» «Газпрома» «Газпром георесурс» решила с 1 июля отказаться от перечисления средств в НПФ «Газфонд» на корпоративные пенсии для своих сотрудников, перелает РБК.

Причина тому - Приказ «Газпрома» от 28.12.2017 «О мерах по повышению операционной эффективности и сокращению расходов общества в 2018 году».

Отмена корпоративных пенсий не коснется действующих и бывших сотрудников компании, за которых к концу июня 2018 года были перечислены пенсионные взносы или «возникли основания для их перечисления».

Средний размер «газпромовской» корпоративной пенсии для работников «Георесурса» составляет 5–10 тыс. руб. в месяц, у руководителей — ​20 тыс. руб. и выше. зависит от стажа в компании, наград, позиции и других заслуг. Сейчас минимальный стаж для ее получения должен составлять не менее 10 лет, передает РБК со ссылкой на свои источники.



