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ФНС разъяснила, как компаниям сверять свою налоговую нагрузку со среднеотраслевой

Своим письмом № БА-4-1/12589@ от 29.06.2018 г. ФНС разъяснила налогоплательщикам, как нужно осуществлять сравнение среднеотраслевых показателей с налоговой нагрузкой, которую несет компания.

Для того, чтобы сопоставить налоговую нагрузку организации с показателями, указываемыми ФНС, нужно соотнести сумму уплаченных налогов с учетом НДФЛ к сумме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) и прочих доходов.

Так как в 2017 году администрирование страховых взносов передано налоговой службе, фискалы указывают для сравнения уровень нагрузки и по страховым взносам.

Для чего компаниям нужно сверять свои налоговые показатели со среднеотраслевыми, читайте в статье.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Новосибирск

Мы налоги по Налоговому кодексу платим, а не по среднеотраслевой нагрузке, так что может в попу топать ФНС со своими тупыми рекомендациями.

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