ФНС разъяснила, как компаниям сверять свою налоговую нагрузку со среднеотраслевой

Своим письмом № БА-4-1/12589@ от 29.06.2018 г. ФНС разъяснила налогоплательщикам, как нужно осуществлять сравнение среднеотраслевых показателей с налоговой нагрузкой, которую несет компания.

Для того, чтобы сопоставить налоговую нагрузку организации с показателями, указываемыми ФНС, нужно соотнести сумму уплаченных налогов с учетом НДФЛ к сумме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) и прочих доходов.

Так как в 2017 году администрирование страховых взносов передано налоговой службе, фискалы указывают для сравнения уровень нагрузки и по страховым взносам.