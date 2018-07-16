Проверьте картридж. Налоговики не примут бумажную декларацию, если она плохо пропечатана

Двухмерный штрих-код на машинно-ориентированных бланках позволяет минимизировать технические ошибки при обработке налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию на бумаге, пояснили в УФНС по Самарской области.

Шаблоны бланков налоговой и бухгалтерской отчетности, рекомендуемые к использованию, представлены на сайте ФНС, здесь же можно воспользоваться и возможностями специальных программ «Налогоплательщик ЮЛ» и «Декларация», с помощью которых штрих-код сформируется в автоматическом режиме и при печати документов появится на листах бланков.

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области О. В. Головковой, при предоставлении отчетности на бумажных носителях низкого качества печати налоговым органом выносится отказ в ее приеме, что соответствует положениям Административного регламента №99н от 02.07.2012.