При заполнении 6-НДФЛ в коде ОКТМО должно быть 8 знаков

Налоговые агенты допускают многочисленные ошибки при заполнении 6-НДФЛ в части правильности отражения кода ОКТМО, посетовали в УФНС по Новосибирской области.

Организации, признаваемые налоговыми агентами, должны указывать в форме 6-НДФЛ код муниципального образования, на территории которого находится организация или обособленное подразделение организации, который содержится в «Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований» ОК 033-2013 (ОКТМО).

Так, коды по ОКТМО муниципальных образований Новосибирской области, которые должны отражаться в расчетах формы 6-НДФЛ, состоят из 8 знаков и содержатся в разделе 1 «Муниципальные образования субъектов Российской Федерации» ОК 033-2013 (том 7).

При заполнении расчета с использованием программного обеспечения при распечатке на принтере для незаполненных знакомест допускается отсутствие обрамления и прочерков. Изменение расположения и размеров значений реквизитов не допускается.

Отражение в расчете формы 6-НДФЛ кодов ОКТМО, состоящих из 11 знаков, содержащихся в разделе 2 ОК 033-2013 «Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов Российской Федерации», не препятствует приему расчета, но является нарушением Порядка заполнения.

Код ОКТМО можно узнать на сайте ФНС России с помощью электронного сервиса «Узнай ОКТМО» или в налоговой инспекции.