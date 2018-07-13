Налоговики призывают граждан регистрировать право собственности на недвижимость

Основным преимуществом регистрации жилого дома и гаража является право собственности, пояснили в УФНС по Республике Марий Эл.

Если вы являетесь официальным владельцем земельного участка, это не даёт автоматического права собственности на жилой дом или гараж.

Лишь зарегистрировав объекты недвижимости в органах Росреестра, вы приобретаете гражданские права на владение ими, а также их продажу, обмен и дарение.

Официальная регистрация даёт ряд дополнительных преимуществ. Так, например, в случае непредвиденных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, кража и др. вы сможете подать прошение о компенсации убытков. Застраховать имущество и получить компенсационную выплату при наступлении страхового случая возможно только, если право собственности зарегистрировано.

По действующему законодательству ответственность за отсутствие зарегистрированных прав на недвижимость не предусмотрена. Однако это не значит, что регистрацию можно отложить в долгий ящик, уточняют налоговики.

Нередки случаи, когда нужно срочно продать дом или гараж, а он не оформлен. В данном случае возникает ситуация продажи имущества как земельного участка с неоформленной постройкой, что существенно снижает его стоимость.