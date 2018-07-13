Налогоплательщик опасается, что ИФНС будет сравнивать онлайн-чеки с РСВ

В деле налогового администрирования ФНС активно применяет информационные технологии: АСК НДС-2, ЕГАИС, ИР маркировки, онлайн-кассы и т.д.

Налоговики заваливают бухгалтеров требованиями о несовпадении показателей разных отчетов, выявляемых программным обеспечением.

В последнее время активно обсуждается тема мониторинга налоговиками банковских счетов физлиц на предмет выявления нелегальной предпринимательской деятельности.

В отношении организаций и ИП проводится работа по легализации зарплаты.

Между тем некоторые налогоплательщики, подозревая налоговиков в тотальной слежке, переоценивают их возможности.

Так, посетитель нашего форума всполошился по поводу того, что в онлайн-чеках указывалось ФИО кассира, который фактически в данным момент не работал. Как бы чего не вышло…

Сотрудник случайно пару дней проработал под чужим паролем кассы, соответственно в чеке кассир иной, тот которого в данном месяце нет, он в отпуске. Как быть с кадровым учетом и т д? Данный сотрудник взял отпуск за свой счет, отчислений не планировалось, заявление на весь месяц. Оставить все как есть? В онлайн кассах фамилии сотрудников как то фигурируют в налоговой..? нигде там в налоговой не запищит компьютер что на 1 сотрудника как бы больше по зарплате должно быть?

Корректировки по чекам сменам не нужны? - Аноним

Участники обсуждения советуют взять объяснительную с невнимательного кассира и отмечают, что программное обеспечение налоговиков не умеет сравнивать кассиров, отраженных в онлайн-чеках, с данными 3-его раздела РСВ. Впрочем, еще не вечер…

Обсуждение происходит в теме форума «Сотрудники касса».