Где снизили ставку налога на имущество организаций

Депутаты областного Собрания Псковской области приняли закон, согласно которому налоговая ставка имущественного налога для отдельной категорий производственных предприятий снижена с 2-х до 0,3%.

Льготная ставка налога на имущество установлена для предприятий, осуществляющих экономическую деятельность по виду «Обрабатывающие производства». Получить льготу вправе собственники производственных помещений, как минимум, на 70% используемых для размещения рабочих мест сотрудников (что подтверждается актом по определению вида фактического использования).

Разработка данного законопроекта стала результатом рассмотрения обращения псковского предприятия ЗАО «Электротехника».

В начале года производственники направили в орган законодательной власти письмо, где рассказали о сложной ситуации, в которой оказался металлообрабатывающее предприятие после введения в 2015 году нового порядка исчисления налога на имущество с кадастровой стоимости – сумма начисляемого налога превышает доход с одного кв. метра производственных площадей.

Чтобы избавить собственников помещений, используемых для производственной деятельности, от непосильной налоговой нагрузки было предложено внести необходимые изменения в областной закон «О налоге на имущество организаций».