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Клиенты Сбербанка и «Тинькофф банка» смогут переводить друг другу деньги по номеру мобильника

Многие клиенты Сбербанка пользуются услугой по переводу денег на карту физлица по номеру мобильного телефона. Но пересылать деньги таким образом можно только внутри банка.

Однако скоро в эту систему карточных переводов может внедриться «Тинькофф банк».  Сбербанк и «Тинькофф банк» тестируют сервис карточных переводов между банками по номеру мобильного телефона, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Таким образом Сбербанк может впервые пустить другой банк в свою систему карточных переводов.

По мнению аналитиков, для «Тинькофф банка» это возможность дать своим клиентам удобный сервис переводов, а для Сбербанка это прежде всего возможность заработать. По некоторой информации, клиенты будут платить 1% от суммы перевода.

Подтолкнуть Сбербанк к сделке с «Тинькофф банком» невольно мог ЦБ, объявив о запуске системы быстрых платежей (СБП) с января 2019, пишут «Ведомости». Идея проекта в том, чтобы люди могли переводить деньги между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, e-mail или другим простым идентификаторам, а средства зачислялись мгновенно.

Оператором и расчетным центром системы будет ЦБ РФ, операционным платежным клиринговым центром — Национальная система платежных карт (НСПК).

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