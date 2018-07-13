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Россияне смогут самостоятельно снимать мигрантов с учета по месту пребывания

Гражданин России, как принимающая сторона, получает право снять иностранного гражданина с учета по своему волеизъявлению в связи с прекращением правоотношений с иностранным гражданином, в связи с фактическим убытием из места пребывания. Соответствующее заявление можно будет направить в МВД любым удобным способом: через МФЦ, почтой или по интернету.

Такие поправки в закон содержатся в законопроекте № 336885-7, который принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Ранее действовали ограниченные варианты оснований для снятия иностранного гражданина с миграционного учета, такие как выезд с территории РФ, смерть гражданина, установление факта фиктивной регистрации либо регистрация мигранта в новом месте пребывания.

 «Законом мы устанавливаем право граждан Российской Федерации снять мигранта с учета. Это защита свободы договора, защита права собственности и законных интересов российских граждан. Вместе с тем мы обеспечиваем надлежащий порядок контроля за иностранными гражданами, которые пребывают на территорию России и вводим меры профилактики, которые не позволят мигранту находиться на территории РФ без законных оснований», — прокомментировала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

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Мнения
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1 мнение
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 Зачем их вообще снимать,если их можно ставить на учёт временно и по истечению срока они автоматом снимаются...
 Зачем принимать,то что уже работает.
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