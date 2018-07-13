Из данных персучета Минтруд узнает о работающих пенсионерах и будет следить за их трудовой судьбой

Накануне замглавы Минтруда выступил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, на котором был рассмотрен правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста.

В ходе заседания был поднят вопрос дискриминации на рынке труда по признаку возраста.

«Мы выгрузили информацию по персонифицированному учету в отношении людей пенсионного возраста на крупных предприятиях и взяли на жесткий мониторинг вопросы сокращения и увольнения. По каждому факту мы будем разбираться. Мониторинг ведется на уровне федеральном и региональном. Такие задачи поставлены перед региональными министрами, которые отвечают за службы занятости», – подчеркнул Андрей Пудов.

«В настоящее время подобной тенденции нет, но мы проводим превентивные меры, чтобы такую дискриминацию не допустить», – добавил он.

Замглавы Минтруда призвал россиян сообщать о подобной дискриминации в инспекцию по труду, в том числе через портал Онлайнинспекция.рф.