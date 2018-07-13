«Репутация» покажет всю подноготную контрагента

Шерлок Холмс использовал метод дедукции для составления портрета своих клиентов и раскрытия преступлений.



Компания «Такснет» представляет еще более надежный и простой способ проверки — систему «Репутация».

За минувший год 17 тысяч компаний стали банкротами, унеся с собой долгов на сумму почти двух триллионов рублей. И это значит, что многие из них не смогли распознать недобросовестных партнеров и заказчиков.

Теперь вы легко сможете вычислить информацию, которую утаивает оппонент — вас защитит «Репутация».

В системе собраны сведения из ФНС и Росстат – это раз; выписки из ЕГРЮЛ, информация о банкротстве и сведения об арбитражных судах — это два. Вы легко узнаете, есть ли лицензии на проведения деятельности у ваших партнеров или заказчиков — это три, а также в каких уже государственных заказах они участвуют — это четыре.

И наконец, полная информация о финансовом состоянии дел ваших клиентов даст вам шанс точно знать — получите в оплату за свои труды или можете остаться с носом — это пять.

Застрахуйте себя от отказов в вычете НДС. Заранее продумайте план действий. В системе «Репутация» есть возможность подписаться на тех контрагентов, с которыми вы работаете, чтобы точно знать о состоянии их дел в период проведения совместной деятельности.