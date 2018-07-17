Как зарегистрировать ИП дешевле

На основании ст.333.35 НК физлицам, которые подали заявление на регистрацию в качестве ИП в электронном виде на сайте ФНС и уплатили госпошлину в безналичной форме, предоставляется льгота в виде применения коэффициента 0,7 к размеру установленной госпошлины.

Таким образом, при оплате через сайт размер госпошлины составит 560 рублей вместо 800.

Для получения льготы при оплате госпошлины физическому лицу необходимо:

- выбрать на сайте ФНС России сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- авторизоваться по учетной записи портала госуслуг;

- заполнить электронное заявление и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью;

- при оплате госпошлины выбрать безналичный расчет.

Данную услугу ФНС России предоставляет не только через сайт службы, но и через портал госуслуг, уточнили в УФНС по Костромской области.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект, который вовсе отменяет госпошлину за электронную регистрацию юрлиц и ИП.