Налоговики призывают сдавать отчеты электронно

Современные технологии призваны облегчить жизнь налогоплательщикам, поскольку представление отчетности в электронном виде по ТКС является в настоящее время наиболее удобным и перспективным, отмечает УФНС по Приморскому краю.

Имея возможность общаться с налоговыми органами по ТКС у налогоплательщиков нет необходимости приходить в инспекции, не требуется дублирования сдаваемых документов на бумажных носителях, сокращаются технические ошибки (отчетность формируется в утвержденном формате с использованием средств выходного контроля, посредством которого проверяется правильность заполнения полей форм отчетности).

Отчетность, представляемая в электронной форме по ТКС, защищена от просмотра и корректировки третьими лицами.

Все налогоплательщики, представляющие налоговую отчетность по ТКС, имеют возможность получения в электронном виде справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию, акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, актуальные разъяснения ФНС России по налоговому законодательству, а также направить запрос информационного характера в налоговые органы.

Представление отчетности в электронной форме осуществляется по ТКС с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через операторов ЭДО.

С информацией о действующих по месту регистрации налогоплательщиков специализированных операторах связи можно ознакомиться на сайте ФНС России на странице «Организации - операторы электронного документооборота».