Союз страховщиков хочет участвовать в дележе «пенсионного пирога»

Получить доступ к пенсионным деньгам планируют страховые компании. О намерении участвовать в государственной пенсионной системе после её реформирования Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сообщил первому вице-премьеру Антону Силуанову. Передает Lenta.ru.

Страховщики считают, что могли бы работать с пенсионными накоплениями россиян на тех же условиях, что и негосударственные пенсионные фонды, т.е. занять место в схеме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

На сегодняшний день страховые компании могут распоряжаться пенсионными накоплениями граждан на основе договора добровольного пенсионного страхования. Однако, спрос на такой вид инвестирования не велик. Граждане заключили всего несколько тысяч таких договоров.

В случае одобрения властей, управлять средствами ИПК смогут компании, занимающиеся страхованием жизни.

Напомним, что 26 июня Антон Силуанов заявил, что к 2024 году у россиян появится возможность увеличивать свою пенсию с помощью ИПК. Без его учета ее размер составит 20 тысяч рублей.