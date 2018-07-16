В реестре ККТ появились новые модели

Пенсионеры, дожившие до 2024 года будут получать 20 тысяч? С трудом верится ка-то. Если только ги...
Обнаружила еще одну важную вещь в реформе. Как Мне казалось, для наполнения Пенсионного фонда над...
Ну подали, а дальше-то что?
Так вот откуда резиновые квартиры брались - закон не позволял снимать с учета выбывших с квартиры...
ИП без работников может получать вычет до конца 2019 года
Над.К, Вы писали:Вычетом можно воспользоваться со II квартала 2018 года? Да Надежда, ...
Госбандитизм достиг небывалого размаха!!! Абсолютно
несменяемая власть превратилась в диктатуру. ...
Вот такие нормировщики, кстати, явились и в науку. После чего на российской фундаментальной науке...
Уже обещали в 2000 году,что все ничего меняться не будет...и где сейчас накопительная пенсия? Ее ...
Их финансирует управление культуры. Да-да, эти чиновники от культуры, имеющие слабое предст...
нормативы в культуре интересно, как они выглядят? Количество частушек в час или движений в ...
Я недавно столкнулась - был звонок - нужно было пронормировать группу артистов. Их финансир...
Аноним, Вы писали:Хватит ныть. Процентов 80 населения не платят налоги с зарплаты, получают черно...
Чего тут рассуждать...Путин, Медведев, Набиулина давели страну то состояния, когда бюджет трещит ...
Добрый вечер! Не переживайте, оформите на себя доверенность, сходите к мировому судье...
День добрый. И у нас такая ситуация. Опоздали с сзвм за окт 2017 на неделю. штате 1 чел. За...
Наглая ложь!!! Я инвалид 2группы московская область пенсия 8тысяч а пишут 9500, я отказалас...
Аноним, Вы писали:Цитата: До 2020 осталось все 7 лет. По мнению этих "ученых"-фантастов библиотек...
Вы в каком месяце уплатили взносы?
Вычетом можно воспользоваться со II квартала 2018 года? Да
АДИМ, это решение и не могло быть другим, потому что письмо Минфина не нормативный акт и его нель...
по-моему, не особо приятная новость - Решение Верховного Суда РФ от 08.06.2018 N АКПИ18-273&...
Здравствуйте. ИП на ЕНВД без работников зарегистрировала кассу в июне 2018 года. Вычетом можно во...
Надежда, добрый день! Подскажите, пожалуйста!
Я ИП без работников. Первые 3 месяца 2017 года б...
С каких это пор прораб - рабочая профессия? На прораба люди 5 лет в институте учились в СССР. Да ...
Надо чтобы те 62 региона которые прислали "согласие" на пенсионную реформу, прислали также сведен...
Наконец-то, вывод №1 очень важен, жаль только что скорее всего, чтобы его применить до ВАС ...
Надеюсь, список будет обновляться.
Говорят теперь будут контролировать побочный доход пенсионеров. Говорят - кур доят ;) ...
Добрый день, подписалась на годовое обслуживание, как я думала с разовой оплатой, не моу войти в ...
Говорят теперь будут контролировать побочный доход пенсионеров. Мол перечислил пенсионеру его реб...
С чего Вы решили, что в примере 13200 уплачено? Как раз не уплачено, потому что налог уменьшен на...
Спам не у меня а у таких Вадиков.
С кого состоит партия пенсионеров, с тех что сиде...
Аноним, еще один... Выше пост о том, что в городах, где проходит ЧМ запрещено митинги провод...