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В реестре ККТ появились новые модели

В реестр контрольно-кассовой техники включены сведения о моделях контрольно-кассовой техники: «САЛЮТ-08Ф», «САЛЮТ-10Ф» и «POSCENTER-A7L-Ф». Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

Контрольно-кассовая техника «САЛЮТ-08Ф», «САЛЮТ-10Ф» (обе модели производятся ООО «Инжерный стапель») и «POSCENTER-A7L-Ф» (производитель ООО «Посцентр») может использоваться в любых сферах применения без ограничений.

Полные реестры онлайн-ККТ и фискальных накопителей можно найти на сайте налоговой службы.

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