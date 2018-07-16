В реестре ККТ появились новые модели

Аноним

Пенсионеры, дожившие до 2024 года будут получать 20 тысяч? С трудом верится ка-то. Если только ги... Союз страховщиков хочет участвовать в дележе «пенсионного пирога»

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Обнаружила еще одну важную вещь в реформе. Как Мне казалось, для наполнения Пенсионного фонда над... Улыбаемся и пашем: новые мемы про пенсионный возраст

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Держите карман шире. В расходы можно включить отдых работника, только если он организован туроператором или турагентом

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Ну подали, а дальше-то что? ФСС сообщает о маленьких зарплатах в Трудинспекцию

Аноним

Так вот откуда резиновые квартиры брались - закон не позволял снимать с учета выбывших с квартиры... Россияне смогут самостоятельно снимать мигрантов с учета по месту пребывания

Аноним

Над.К, Вы писали:Вычетом можно воспользоваться со II квартала 2018 года? Да Надежда, ... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Госбандитизм достиг небывалого размаха!!! Абсолютно несменяемая власть превратилась в диктатуру. ... Про пенсионный возраст и народный менталитет

Над.К Вот такие нормировщики, кстати, явились и в науку. После чего на российской фундаментальной науке... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Уже обещали в 2000 году,что все ничего меняться не будет...и где сейчас накопительная пенсия? Ее ... Отъем пенсии продлевает жизнь. Уроки госпропаганды

Над.К Их финансирует управление культуры. Да-да, эти чиновники от культуры, имеющие слабое предст... С какой скоростью должен работать бухгалтер

ZZZhanna нормативы в культуре интересно, как они выглядят? Количество частушек в час или движений в ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

nat1933137 Я недавно столкнулась - был звонок - нужно было пронормировать группу артистов. Их финансир... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Аноним

Чего тут рассуждать...Путин, Медведев, Набиулина давели страну то состояния, когда бюджет трещит ... Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста

Аноним

Добрый вечер! Не переживайте, оформите на себя доверенность, сходите к мировому судье... Новый вид проверок от ПФР: четыре аргумента защиты при претензиях по СВЗ-М

Аноним

День добрый. И у нас такая ситуация. Опоздали с сзвм за окт 2017 на неделю. штате 1 чел. За... Новый вид проверок от ПФР: четыре аргумента защиты при претензиях по СВЗ-М

Аноним

Наглая ложь!!! Я инвалид 2группы московская область пенсия 8тысяч а пишут 9500, я отказалас... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Аноним, Вы писали:Цитата: До 2020 осталось все 7 лет. По мнению этих "ученых"-фантастов библиотек... Сколково: cпециальности будущего и профессии-рудименты

Над.К АДИМ, это решение и не могло быть другим, потому что письмо Минфина не нормативный акт и его нель... Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

Аноним

Здравствуйте. ИП на ЕНВД без работников зарегистрировала кассу в июне 2018 года. Вычетом можно во... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Надежда, добрый день! Подскажите, пожалуйста! Я ИП без работников. Первые 3 месяца 2017 года б... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

С каких это пор прораб - рабочая профессия? На прораба люди 5 лет в институте учились в СССР. Да ... Сколково: cпециальности будущего и профессии-рудименты

Аноним

Надо чтобы те 62 региона которые прислали "согласие" на пенсионную реформу, прислали также сведен... Песков об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу

Аноним

Добрый день, подписалась на годовое обслуживание, как я думала с разовой оплатой, не моу войти в ... Adobe запустила техподдержку на русском языке

Аноним

Говорят теперь будут контролировать побочный доход пенсионеров. Мол перечислил пенсионеру его реб... Как обманывали пенсионеров в 2017. Мифы о пенсиях

Над.К С чего Вы решили, что в примере 13200 уплачено? Как раз не уплачено, потому что налог уменьшен на... Вычет из стоимости патента на покупку онлайн-ККТ: образец уведомления

Аноним

Спам не у меня а у таких Вадиков. Посмотрите, в каких зданиях сидят региональные ПФР. У фонда нет денег?

Аноним

С кого состоит партия пенсионеров, с тех что сиде... Партия пенсионеров согласна с повышением пенсионного возраста