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В каких случаях нельзя получить вычет на покупку жилья

Имущественный налоговый вычет не предоставляется при покупке жилья за счет сумм государственных субсидий или средств материнского капитала. Об этом напоминает УФНС Брянской области.

В соответствии с п. 5 ст. 220 Налогового кодекса РФ имущественные налоговые вычеты по НДФЛ не предоставляются в части расходов налогоплательщика на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, покрываемых за счет:

  • средств работодателей или иных лиц;
  • средств материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей;
  • выплат, предоставленных из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (например, субсидии на приобретение жилого помещения государственным гражданским служащим или военнослужащим).

Это связано с тем, что суммы государственных субсидий не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Также вычет не предоставляется в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 105.1 Налогового кодекса РФ. К ним, в частности, относятся:

  • физическое лицо, его супруг (супруга);
  • родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные);
  • полнородные и неполнородные братья и сестры;
  • опекун (попечитель) и подопечный.

Следует обратить внимание на то, что получение незаконных налоговых вычетов может привести к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

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