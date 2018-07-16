Приближается срок сдачи отчетности о клиентах – налоговых резидентах иностранных государств

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка могут направлять в ФНС России сведения о клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые являются иностранными налоговыми резидентами. Об этом напоминает пресс-служба налогового ведомства.

В первую отчетность за период 2017 года необходимо включить сведения в отношении ранее заключенных договоров: