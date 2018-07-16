Приближается срок сдачи отчетности о клиентах – налоговых резидентах иностранных государств

По вашей логике, одному мужику хватает з.п., чтоб содержать семью, а другому с этой же з.п. не хв...
У меня все работает, видимо неполадки уже устранили
зарплата директора должна быть в разумных пределах, в бюджете это отработали, скоро введут и в ко...
Их то же можно пронормировать, глядишь, они решения свои более обдуманно будут принимать. Думать ...
Если он -учредитель гений - он прибыль не в карман, а в обороты кинет. Таких много. 1 директор на...
Над.К, повторяюсь , нормируется любой вид деятельности. Представила обращение к Пушкину - ...
Санкт-Петербург , пенсия 8300 со всеми надбавками, за 28 лет стажа работы. Ушла на пе...
А можно получить налоговый вычет только на кассу или на фискальный накопитель тоже?
В соответствии с пунктом 1 статьи 67.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об...
Двойные стандарты - это основа нашей "рыночной" экономики. Себестоимость нужно планировать, для т...
Надежда, благодарю за ответ!Лучше заплачу от греха подальше))
Аноним, Вы писали:Обеспечьте мужиков работой нормальной!!! С адекватной ЗП. И не надо...
Неправда. Хотя нормировщикам приятно так думать, да )) Над.К, повторяюсь , нормирует...
Часто слышу, у нас рыночная экономика, не нужно планирование. Двойные стандарты - эт...
А сколько они планируют так же потратить и на "здравоохранение" в данной связи и таким же способом?
в нашей стране все работают мамы, папы, дедушки, бабушки и не хватает детям. Или тратить не умее...
"Топилин пообещал тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров"Мы знаем, как в наш...
Добрый день! А если ООО продает ОС физлицу, в качестве оплаты передается вексель третьего лица. О...
Мадама, Вы писали:Если сократить количество мигрантов нам всем будет только лучше. Брат на стройк...
Если сократить количество мигрантов нам всем будет только лучше. Брат на стройке получает сейчас&...
Нужно для себя, чтобы планировать время. В основе всех планов, сегодня - бюджет должно лежа...
Только почему не в феврале например? Что изменилось с февраля то, Максимка? Максимка постес...
А объявление пенсионной реформы случайно совпало после марта :)) До выборов никак не могли опреде...
Аноним, Вы писали:Надеюсь, что их кто-нибудь обязательно проклянет и их и весь их род... Вы,...
В Германии медсестра может позволить себе снимать жильё, содержать ребёнка без всяких алиме...
Именно сейчас !! :)) Только почему не в феврале например? Что изменилось с февраля то, Максимка?
Я представляю какой будет рост смертности... это еще нам и не скажут. Будут рассказывать на...
Не
понятно,почему наша власть индексирует саму пенсию, а все взносы, которые
каждый из нас пере...
"Никто, кроме нас!""Если не мы, то кто!?"
Будем надеяться, что Президент остановит этот беспредел. Надежда умирает последней.
Надеюсь, что их кто-нибудь обязательно проклянет и их и весь их род...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не могу понять, почему в списке городов нет Москвы? Москвичей...
Стройте социальное жильё, бесплатное образование и вопрос решится сам собой. С ...
Они просто не знали, что весь мир в этот день ждет открытия ЧМ по футболу в России... ...
Нормируется любой вид деятельности. Неправда. Хотя нормировщикам приятно так думать, да )...
Все эти нормы, это подсчет трудозатрат. Само по себе это интересно, наверное, но это нужно для эк...