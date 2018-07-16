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Приближается срок сдачи отчетности о клиентах – налоговых резидентах иностранных государств

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка могут направлять в ФНС России сведения о клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые являются иностранными налоговыми резидентами. Об этом напоминает пресс-служба налогового ведомства.

В первую отчетность за период 2017 года необходимо включить сведения в отношении ранее заключенных договоров:

  • с физическими лицами, стоимость по которым превышает 1 миллион долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте),
  • с юридическими лицами, стоимость по которым больше 250 тысяч долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте).

Документы нужно направить в электронном виде через специальный сервис ФНС России «Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР» .

Сведения о правилах, порядке и сроках отчетности размещаются в разделе «Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР». Тут же во вкладке «Информация» можно ознакомиться с рекомендациями для подготовки отчётности, а также иной справочной, нормативно-правовой и технической документации.

Первый обмен с компетентными органами иностранных государств ФНС России совершит в сентябре 2018 года.

Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России будет обмениваться финансовой информацией утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/360@. Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России осуществляет обмен страновой отчетностью утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/359@. Оба документа были зарегистрированы Министерством юстиции РФ 25 июня 2018 года.

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