Учетная политика: когда можно изменить в середине года

Министерство финансов РФ своим письмом № 03-03-06/1/45756 от 03.07.2018 указало, в каких случях компании могут вносить изменения в свою учетную политику для целей налогового учета в середине налогового периода.

Решение о внесении изменений в учетную политику при изменении применяемых методов учета принимается с начала нового налогового периода, а при изменении законодательства о налогах и сборах не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм законодательства.

Кроме того, если компания начала осуществлять новые виды деятельности, то она обязана отразить в учетной политике принципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов деятельности.

Следовательно, налогоплательщик может вносить изменения в учетную политику для целей налогообложения в середине налогового периода в случаях:

изменения законодательства о налогах;

осуществления нового вида деятельности.

Подробнее о разъяснении Минфина читайте здесь.

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