Алименты хотят переложить на государство

В Госдуму внесен законопроект №507182-7, которым предлагается обеспечить граждан, обладающих правом на получение алиментов, материальной поддержкой со стороны органов государственной власти, начиная с шестого месяца фактического отсутствия алиментных платежей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что неуплата алиментов становится рядовым явлением и имеет широчайшее распространение. Но даже в случае, когда такая уплата осуществляется добровольным путем, зачастую средств, выплачиваемых должником, не хватает на полноценное содержание несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи.

Связаны подобные прецеденты с различного рода причинами: это и невысокий уровень доходов должника, и сокрытие им реальных доходов, а также их источников.

Ввиду отсутствия обязательств у государства по оказанию материальной поддержки за счет бюджетных средств, подобные ситуации становятся все более частыми.

Расходы, которые потребуются для реализации данного законопроекта будут возмещены в рамках системы исполнительного производства, регулируемой действующим законодательством, отмечают авторы проекта, депутаты от ЛДПР.