Сбор для маломерных рыбопромысловых судов предлагают уменьшить

Глава Приморья Андрей Тарасенко направил в Правительство РФ письмо с инициативой внести изменение в Правила применения ставок портовых сборов в морских портах РФ для малотоннажных и маломерных рыбопромысловых судов.

Предложение поступило от местных бизнесменов. Дело в том, что маломерные и малотоннажные суда чаще заходят в порты и поэтому вынуждены чаще платить сбор, а это серьезная финансовая нагрузка, сообщает Администрация Приморья.

В настоящее время идет обсуждение проекта приказа ФАС России «О внесении изменений в Правила применения ставок портовых сборов в морских портах РФ, утвержденных приказом ФАС № 223/16». В этой связи Министерство транспорта РФ сообщил в ФАС России о поддержке проекта приказа по освобождению российских судов, длиной до 35 метров, осуществляющих прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, от уплаты корабельного сбора за исключением уплаты указанного сбора в морских портах Невельск, Петропавловск-Камчатский, Поронайск.