Один IP-адрес или «как лишиться 144 млн. рублей»

Бизнесмен проиграл арбитраж, расставшись со 144 миллионами рублей.

Судьи указали на то, что бизнесмен не провел проверку добросовестности и платежеспособности потенциальных контрагентов (Постановление АС Московского округа от 11 мая 2018 года №Ф05-6020/18 по делу №А40-43596/2017). У тех, с кем он связался, не было ресурсов, опыта работ и надлежащей деловой репутации. Он не доказал наличия деловой цели для привлечения данных фирм в качестве подрядчиков. Несмотря на то, что по бумагам были выполнены большие строительно-монтажные работы, включая возведение стен, отделку помещений и т.д., ресурсы для выполнения данных работ у его подрядчиков отсутствовали .

Что добило этого бизнесмена окончательно? Бухгалтерскую и налоговую отчетность всех его замечательных подрядчиков, с которыми он связался, и благодаря которым он снизил НДС и налог на прибыль, вел и сдавал сотрудник, работающий в его в компании. IP-адреса совпадают, налоговики это сразу же обнаружили.