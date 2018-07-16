Минфин планирует отменить отчетность для применяющих УСН «доходы»

Т.е. перевожу - плевать я хотела на чужих детей. Хорошая позиция, удобная. Вы сами-то в детстве с...
у меня работала мамаша-алиментшица Это редкость
А почему папаша вдруг не должен содержать своего ребенка? а почему только папаша? у ...
О благе детей не я должна думать, а родители этих детей или гос органы Т.е. перевожу - плевать я ...
А то залетят лишь бы замуж выйти, от нищебродов нарожают - потом бегают за приставами. &nbs...
А почему папаша вдруг не должен содержать своего ребенка? О другом речь. Большинств...
Почему обычную автоматизацию рутинных операций назвали роботом??
Вы всерьез считаете благом для детей помещение их детские дома О благе детей не я должна ду...
И мы СЛУЧАЙНО не могли помолчать месяцок, чтобы ЧМ прошел и уже потом вернуть разгулявшуюся росси...
Осенью местные выборы.Всегда относился к ним с прохладцей (местные) . Но прислушивался к агитации...
Над.К, Вы писали:В любом случае, если на цифрах, то куда попадает доход июля? Доход июля в ...
Давно говорю что алименты надо отменить вообще А почему папаша вдруг не должен содержать св...
да-да, стимулировать рождаемость будут - зачем содержать стариков на пенсии (у этих заберем), ког...
А я думаю, что если родители вместе не могут жить и содержать ребенка, то ребенок должен отойти н...
В любом случае, если на цифрах, то куда попадает доход июля? Доход июля в строке 113. Прост...
Над.К, Вы писали:Аноним, ведь специально написано пояснение
Обратите внимание, что несмотря на т...
Давно говорю что алименты надо отменить вообще! Тогда не вымрем. Все равно, кто...
Аноним, ведь специально написано пояснение
Обратите внимание, что несмотря на то, что ИП «...
Женщина тоже должна ответственность нести и думать от кого рожать. Угу, тогда население на...
Добрый день!Никак не могу понять, если ИП закрылось в июле и доход был в июле, то где показан это...
Женщина тоже должна ответственность нести и думать от кого рожать. Шикарная логика! В посте...
Мое непредвзятое мнение. Пользуюсь МД с 2014 года. ИП 6% без сотрудников. Первый год все было шок...
Предпринима́тельство, предпринимательская деятельность —экономическая&...
По вашей логике, одному мужику хватает з.п., чтоб содержать семью, а другому с этой же з.п. не хв...
У меня все работает, видимо неполадки уже устранили
зарплата директора должна быть в разумных пределах, в бюджете это отработали, скоро введут и в ко...
Их то же можно пронормировать, глядишь, они решения свои более обдуманно будут принимать. Думать ...
Если он -учредитель гений - он прибыль не в карман, а в обороты кинет. Таких много. 1 директор на...
Над.К, повторяюсь , нормируется любой вид деятельности. Представила обращение к Пушкину - ...
Санкт-Петербург , пенсия 8300 со всеми надбавками, за 28 лет стажа работы. Ушла на пе...
А можно получить налоговый вычет только на кассу или на фискальный накопитель тоже?
В соответствии с пунктом 1 статьи 67.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об...
Двойные стандарты - это основа нашей "рыночной" экономики. Себестоимость нужно планировать, для т...
Надежда, благодарю за ответ!Лучше заплачу от греха подальше))
Аноним, Вы писали:Обеспечьте мужиков работой нормальной!!! С адекватной ЗП. И не надо...
Неправда. Хотя нормировщикам приятно так думать, да )) Над.К, повторяюсь , нормирует...