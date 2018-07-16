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Минфин планирует отменить отчетность для применяющих УСН «доходы»

Министерство финансов РФ анонсировало отмену обязанности предоставлять налоговую декларацию налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения.

Такие планы заявлены ведомством в Проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с этим проектом на отмену отчетности смогут претендовать предприятия и предприниматели, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов, и использующие контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу фискальных данных в налоговые органы в режиме «он-лайн».

Содержатся ли в проекте Минфина планы на освобождение от предоставления отчетности ИП, пользующихся цифровыми технологиями, узнайте здесь.

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