Бабушка не может получить налоговый вычет на обучение внучки. Такой вывод содержится в письме Минфина 03-04-05/37757 от 01.06.2018 г.

Специалисты ведомства напомнили, что в соответствии с п.1 ст. 219 НК претендовать на социальный налоговый вычет на обучение могут родители, братья, сестры, опекуны и попечители обучающегося.

Среди лиц, которым законодательство дает возможность получить такой вычет, дедушки и бубушки обучающегося, не значатся.