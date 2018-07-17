Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Бабушка не может получить налоговый вычет на обучение внучки

Бабушка не может получить налоговый вычет на обучение внучки. Такой вывод содержится в письме Минфина 03-04-05/37757 от 01.06.2018 г.

Специалисты ведомства напомнили, что в соответствии с п.1 ст. 219 НК претендовать на социальный налоговый вычет на обучение могут родители, братья, сестры, опекуны и попечители обучающегося.

Среди лиц, которым законодательство дает возможность получить такой вычет, дедушки и бубушки обучающегося, не значатся.

Предоставление социального налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов налогоплательщиком-бабушкой за обучение внучки действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не предусмотрено,

говорится в письме.

Читайте ещё
Все в рубрике Социальные налоговые вычеты
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Социальные налоговые вычеты»

Все семинары по теме Социальные налоговые вычеты