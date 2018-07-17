Освободиться от НДС можно задним числом, даже после налоговой проверки

Невыполнение организациями и ИП обязанности по представлению в налоговый орган письменного уведомления об освобождении от исполнения обязанности по уплате НДС (непредставление уведомления или нарушение срока его представления) не влечет за собой утрату права на такое освобождение в соответствии со ст. 145 НК.

Об этом упоминается в Обзоре судебной практики, утвержденной Президиумом ВС 4 июля 2018.

Так, ИП в ходе выездной проверки начислили НДС за 2011- 2013 годы, так как он неправомерно применял ЕНВД.

В 2016 году ИП направил в ИФНС уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС за 2011, 2012 и 2013 год, сообщив, что выручка от реализации не превышает в совокупности 2 млн. рублей. Ответными письмами налоговый орган отказал в предоставлении права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в рамках ст. 145 НК, обосновав это тем, что уведомление об освобождении поступило в налоговый орган после налоговой проверки и вынесения решения по ней.

ИП обжаловал это решение, но суд первой инстанции, апелляция и Арбитражный суд округа отказали ему. Между тем Судебная коллегия ВС РФ (Определение № 306-КГ17-15420) отменила названные судебные акты и направила дело на новое рассмотрение.

Условием освобождения от обязанностей плательщика НДС является объективное обстоятельство ‒ соответствие размера выручки налогоплательщика предельному уровню, установленному законом.

Непредставления уведомления или нарушение срока его представления не влечет за собой утрату права на освобождение от НДС, указал суд.

По смыслу п. 3 ст. 145 НК, налогоплательщик лишь информирует налоговый орган о своем намерении использовать право на освобождение, а лицам, фактически использовавшим в соответствующих налоговых периодах освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, не может быть отказано в праве на такое освобождение только лишь по мотиву непредставления в установленный срок уведомления и документов.

Следовательно, само по себе то обстоятельство, что инспекция не учла положения п. 1 ст. 145 НК при изменении квалификации деятельности налогоплательщика в рамках ВНП, не означает утрату возможности предоставления ИП освобождения по результатам рассмотрения уведомления, поданного после окончания проверки, если освобождение применялось им фактически (налог не исчислялся и не предъявлялся покупателям) и не истек установленный ст. 78 НК срок возврата (зачета) переплаты по налогу.