Третий раз не предоставили одни и те же документы в ИФНС — заблокировали счёт

Сколько раз ИФНС может запрашивать одни и те же документы связанные с контрагентом, по поручению его ИФНС? Ответ: количество требований, которое может получить бухгалтер, неограниченно.
Но обязан ли специалист из раза в раз, бездарно тратя рабочее время, предоставлять одни и те же документы?
Участники «Красного уголка бухгалтера» уверены, что нет.
Достаточно направить ответ в налоговую инспекцию с указанием требований, на которые эти документы уже предоставлялись.Тем самым указать на повторное требование документов, которое запрещено пунктом 5 статьи 93 НК РФ.
Была аналогичная ситуация, написали в ответ на требование, что запрашиваемые документы предоставлялись ранее. Претензий со стороны ИФНС не было,
— Оксана Сорокина.
Важно не игнорировать требования. Направить письмо о том, что документы ранее предоставлялись можно, игнорировать нельзя. Налоговики могут посчитать это поводом наложить санкции в виде блокировки счета.
Я третий раз не предоставила документы, заблокировали счёт,
— Наталья Павленко
А вам часто приходится писать ответы на требования ИФНС об одном и том же?