Третий раз не предоставили одни и те же документы в ИФНС — заблокировали счёт

Сколько раз ИФНС может запрашивать одни и те же документы связанные с контрагентом, по поручению его ИФНС? Ответ: количество требований, которое может получить бухгалтер, неограниченно.

Но обязан ли специалист из раза в раз, бездарно тратя рабочее время, предоставлять одни и те же документы?

Участники «Красного уголка бухгалтера» уверены, что нет.

Достаточно направить ответ в налоговую инспекцию с указанием требований, на которые эти документы уже предоставлялись.Тем самым указать на повторное требование документов, которое запрещено пунктом 5 статьи 93 НК РФ.

Была аналогичная ситуация, написали в ответ на требование, что запрашиваемые документы предоставлялись ранее. Претензий со стороны ИФНС не было, — Оксана Сорокина.

Важно не игнорировать требования. Направить письмо о том, что документы ранее предоставлялись можно, игнорировать нельзя. Налоговики могут посчитать это поводом наложить санкции в виде блокировки счета.

Я третий раз не предоставила документы, заблокировали счёт, — Наталья Павленко

А вам часто приходится писать ответы на требования ИФНС об одном и том же?