Правительство готовит «отбеливатель» для «серых» зарплат

Правительство работает над мерами, которые позволят вывести из «серого» сектора экономики конвертные зарплаты. Об этом вице-премьер правительства Татьяна Голикова рассказала в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Я думаю, что на отрезке 2018 - первой половине 2019 года мы предложим механизм «обеления» заработных плат для тех, кто сегодня находится в «серой» экономике,

— сказала вице-премьер.

От обсуждаемой ранее программы «22/22» (повышение НДС с 18% до 22% с одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%), которая должна была помочь перевести «серые» зарплаты в легальный сектор, правительство решило отказаться, из-за влияния на инфляцию.

Мы отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияние на инфляцию,

— пояснила Голикова.

Сколько составляет, по оцентам правительства, фонд заработной платы «серого» сектора экономики, узнайте здесь.