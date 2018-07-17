Johnson&Johnson заплатит 4,7 млрд. долларов за детскую присыпку

Компания Johnson&Johnson должна выплатить 4,7 млрд. долларов по решению суда американского штата Миссури, сообщает The New York Times.

Johnson&Johnson вменялось использование асбеста в производстве детской присыпки, о чем компания не предупреждала потребителей продукта.

Коллегия присяжных поддержала истцов — 22 женщин, больных раком яичников, признав этим, что вещество вызвало у них рак.

Исковые требования составили 550 млн. долларов. Некоторые из истцов в за время тяжбы умерли, и участие в процессе продолжили их родственники.

Штраф компании составил 4,14 млрд. долларов.

Детская присыпка Johnson’s Baby Powder, длительное использование которой, женщины называли причиной заболевания раком — один из основных продуктов компании.