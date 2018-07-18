Долги по транспортному и земельному налогам за 2014 год не спишут по амнистии

Признается безнадежной к взысканию и списывается недоимка по транспортному налогу, земельному налогу, образовавшаяся у физлиц по состоянию на 1 января 2015 года, задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, числящимся на дату принятия налоговым органом решения о списании недоимки и задолженности по пеням.

Транспортный налог и земельный налог за 2014 год подлежали уплате налогоплательщиками - физлицами в срок не позднее 1 ноября 2015 года.

Поскольку указанные налоги за 2014 год подлежали уплате после 01.01.2015, недоимка по таким налогам за указанный период по состоянию на 01.01.2015 не возникала.

Учитывая изложенное, недоимка по транспортному налогу, земельному налогу за 2014 год и соответствующие пени не подпадают под действие налоговой амнистии.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-08/43059 от 22.06.2018.