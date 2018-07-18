Как правильно производить замену лет при расчете пособий

ФСС не примет к зачету расходы при исчислении пособия по беременности и родам за любые годы по выбору застрахованного лица, а не за годы, непосредственно предшествующие годам, в которых застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам. Такое мнение ФСС признано судом правомерным.

Об этом упоминается в Обзоре судебной практики, утвержденной Президиумом ВС 4 июля 2018.

Сотрудница ушла в декрет в 2016 году, а в 2015 году была в другом декрете. При определении расчетного периода 2015 год был заменен на 2012 и расчет произведен исходя из зарплаты за 2012 и 2014 годы.

ФСС посчитал это неправомерным и заявил, что надо было заменять 2015 год на 2013, а не на 2012.

В соответствии ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ при исчислении пособия по беременности и родам в 2016 году в целях расчета среднего заработка за период 2014–2015 годы (два года, непосредственно предшествующих году наступления страхового случая) можно заменить 2015 год на календарный год, непосредственно предшествующий расчетному периоду, то есть на 2013 год.

Организация оспорила решение ФСС и выиграла в суде первой инстанции, аппеляции и Арбитражном суде округа. Однако Судебная коллегия ВС отменила вышеназванные судебные акты и отказала в удовлетворении заявленных требований (Определение № 309-КГ17-15902).

Поскольку изначально расчетный период для исчисления среднего заработка застрахованного лица должен непосредственно предшествовать году наступления страхового случая, то и замена годов (года), составляющих этот расчетный период, может быть произведена на годы (год), непосредственно предшествующие этому расчетному периоду, то есть на годы (год), последовательно следующие перед годами (годом), подлежащими учету для исчисления среднего заработка, но в которых (котором) застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком.