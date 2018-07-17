Сбербанк и ВТБ отрицают утечку данных клиентов в «Яндекс»

В СМИ появилась информация об утечке персональных данных банковских клиентов в выдачу «Яндекса».

Между тем банки уже поспешили оправдаться.

Так, в Сбербанке заявили, что провели проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы «Яндекс» и убедились, что информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска, передает «Интерфакс».

В ВТБ также заявили, что личные данные клиентов банка не попали в открытый доступ.

«ВТБ провел расследование в связи с возникшей ситуацией. Установлено, что инцидент произошел по вине третьей стороны. При этом информация, относящаяся к банковской тайне, не была передана третьим лицам. Безопасность данных наших клиентов полностью защищена», - цитирует ИА ТАСС сообщение пресс-службы банка.

