Налоговики получили право требовать документы у аудиторов

Госдума приняла закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, дающий право налоговикам истребовать документы (информацию) об аудируемых лицах. О принятом законе подробно написал портал Audit-it.ru.

По общему правилу в ходе налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о налогоплательщике, полученной с нарушением требования о конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну, в том числе, аудиторскую тайну. В этой части статья 82 НК остается без изменений.



Вместе с тем, пункт 4 статьи 82 дополнят тезисом о том, что в целях налогового контроля допускается сбор, хранение и использование полученной от аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) документов (информации) в случаях, предусмотренных статьей 93.2 НК. Следует иметь ввиду, что не будет разрешено распространение такой информации, и не уточняется, что речь идет только об информации о налогоплательщике (плательщике сбора, взносов, налоговом агенте).



Налоговый кодекс дополняется новой статьей 93.2. Она устанавливает право должностных лиц налоговых органов истребовать у аудиторов документы (информацию), полученные ими о налогоплательщике в ходе аудиторской деятельности и при оказании сопутствующих аудиту услуг (напомним, действующий перечень таких услуг был установлен в прошлом году).



Не оговаривается, что истребуемые документы должны быть связаны с исчислением и уплатой налога (сбора). Тем не менее, документы смогут запрашиваться у аудиторов, если клиент не представил их налоговикам, которые истребовали их в соответствии с НК (точнее, судя по дальнешйему тексту поправки, истребовали конкретно при выездной проверке). В этом случае требование налоговиков, направляемое аудитору, должно будет содержать информацию о выездной проверке, а также о факте непредставления документов проверяемым налогоплательщиком.



Кроме того, аудиторы должны будут делиться информацией с налоговиками в случае поступления в отношении аудируемого лица запроса уполномоченного органа иностранного государства.



Будет оговорено, что аудиторская организация (индивидуальный аудитор) вправе уведомить налогоплательщика или иное аудируемое лицо, в отношении которого получен названный запрос, об истребовании документов налоговиками.

Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2019 года. Статья 93.2 НК будет применяться к документам, полученным в ходе аудита в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года.