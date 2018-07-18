Налог на движимое имущество организаций отменен с 2019 года

Облагаться налогом на имущество организаций с 2019 года будет только недвижимое имущество. Такие поправки в Налоговый кодекс приняла Госдума сегодня, 18 июля.

Отменить «налог на инвестиции» давно призывали бизнесмены. Однако этот налог идет в региональные бюджеты и поэтому власти субъектов, которым и так не хватает денег, всячески противились его отмене. Попытка отдать регулирование налога на движимое имущество в ведение регионов по сути провалилась.

Убирая налог на движимое имущество, власти пытаются подсластить пилюлю в виде повышения ставки НДС до 20%. Однако отмена налога на движимое имущество в основном порадует крупный бизнес, поскольку малый, применяющий спецрежимы, и так его не платит. А вот повышение НДС коснется всех.