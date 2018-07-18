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Россияне смогут пополнять кредитки на кассах магазинов

Уже в этом году некоторые банки начнут пилотные проекты по снятию и пополнению банковских карт в торговых точках малонаселенных пунктов. 

Предполагается, что кассиры в магазинах будут принимать средства и зачислять их на счет или же снимать деньги с карты. Уведомление о совершении операции гражданин будет получать по SMS, как при любой эквайринговой операции. 

По мнению ЦБ, это повысит доступность финансовых услуг в малонаселенных пунктах. 

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ,  отметил, что торговая инфраструктура, принимающая карты, есть почти везде и ряд крупных российских банков считает, что у этой системы большой потенциал. 

ЦБ сейчас анализирует зарубежный опыт внедрения такой услуги и при наличии должного механизма контроля рисков будет всерьез его рассматривать. Изучение этого инструментария и проведение «пилотов» запланированы на этот год,

— подчеркнул он.

Но это еще не все банковские услуги, которые планируется начать предоставлять через торговые точки.  О них узнайте здесь.

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