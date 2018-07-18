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Счетная палата озвучила недостатки пенсионного законопроекта

Счетная палата рассмотрела законопроект о повышении пенсионного возраста и пришла к выводу, что в нем нет «расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции».

Кроме того, Счетная палата отмечает, что в законопроекте не указывается, при каких условиях российская пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на отзыв Счетной палаты.

В-третьих, Счетная палата указывает, что проект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а это не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

При этом концептуальных замечаний к законопроекту у ведомства нет.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
А Голикова, что не в счётной палате работала. ?Это ведь она посчитала,что пенсионерам каждый месяц будут добавлять по 1000 руб.
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