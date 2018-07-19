Как заполнить РСВ при оплате пособия по больничному за предыдущий квартал

Приложение № 2 к разделу 1 РСВ предназначено для расчета сумм страховых взносов на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В приложении № 3 раздела 1 РСВ отражаются расходы, понесенные плательщиком страховых взносов на цели обязательного соцстрахования.

По строке 070 приложения № 2 в соответствующих графах отражаются суммы понесенных расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по ОСС с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяцы из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно. В указанных строках отражаются фактические расходы, производимые в счет начисленных страховых взносов на выплату страхового обеспечения.



Если пособие по временной нетрудоспособности начислено и выплачено в апреле, то суммы выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физлица, суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, и суммы произведенных расходов на выплату страхового обеспечения следует отразить за апрель в расчете за полугодие 2018 года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № БС-4-11/11512 от 14.07.2018.