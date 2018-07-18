ЭДО? Легче лёгкого!

Экономика и бизнес развиваются со стремительной скоростью. Именно поэтому на рынок приходят системы, которые экономят драгоценное время — дают возможность быстро обмениваться документами, позволяют быть уверенными в их надежном хранении и, как следствие, сокращать расходы.

Система «Транскрипт» от компании Такснет — это площадка для комплексного обмена электронными счетами-фактурами и юридически значимыми документами с использованием квалифицированной электронной подписи. Будет актуальна как для индивидуальных предпринимателей, так и для крупных компаний.

«Транскрипт» гарантирует правильность составления документов — осуществляется форматный контроль проверки документов. Подписание и отправка документа осуществляется в 2 клика.