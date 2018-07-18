ЭДО? Легче лёгкого!

Аноним, ИП не обязаны вести кассовые книги и составлять ПКО и РКО
Здравствуйте! Как в декларации ЕНВД за 2 квартал отразить расходы на покупку ККМ (ИП приобрел и з...
Tortilla, да. Просто в объектах налогообложения будет только недвижимое имущество.
Я, как работодатель, понимаю, что могу тратить на оплату труда (включая "зарплатные" налоги) опре...
Аноним, Вы писали:от кто хочет работать на пенсии пусть отказывается от пенсии и вперед- чувствов...
Скорее всего это будет выглядеть так. Какой нибудь ушлый серьезный дядя придумает бизнес и законо...
Уважаемая Татьяна Голикова! Идея то отличная с белыми зарплатами, нам же, гражданам, выгоднее. То...
мля, у самих пенсия под стольник в месяц, а людям втирают про добавку в 12 000 за год.
Средняя зарплата по региону- в зарплату депутату.
Парочку посадок директоров таких НПФ и все желания воровать пройдут.
Недавно обращалась, Очень помогли, спасибо!Вопрос возник следующий, Он-Лайн касса какие...
Вот если бы не в моей стране это происходило - обхохоталась бы над этими законотворцами и их "рек...
Не каждый месяц, а просто добавят 1000 к ежемесячной пенсии (что на уровне инфляции). А то звучит...
Отменяется налог по всему движимому, независимо от даты приема к учету?
вот кто хочет работать на пенсии пусть отказывается от пенсии и вперед- чувствовать себя молодым ...
Теперь только через суд?? Раньше было достаточно заявления в ПФР.
Аноним, Вы писали:Зпл будет белой,когда налоговая сама будет все начислять и перечислять за работ...
Зпл будет белой,когда налоговая сама будет все начислять и перечислять за работника
А наш радостно заявил, что это - позитивный тренд и люди будут иметь возможность работать, вот се...
да плевать они хотели на выборы, всё будет посчитано как надо.
" Но сумму налога ФНС выставит, и служба даже не обязана вас об этом факте уведомлять, так к...
З/п будет белой, когда сами работники со своей з/п будут налоги и взносы платить. Вот тогда работ...
Аноним, Вы писали:Давно пора. Надоело от работобрателя зп ожидать как милостыни. Не нравится...
MissCherie, Вы писали:Мне вот кажется, что для вывода из тени з/п нужно сделать такие ставки, что...
Умный и грамотный директор такую чушь пороть не будет, а с дураком работать не надо.
Ну за патент-то они уже заплатили, и в бюджет деньги уже ушли. А вот те, кто въехал с невписанной...
Аноним, Вы писали:о владимирской выборы осенью губернатора, вот и молчат, в том числе и действующ...
Это нормально?340 представлений с участием 600 артистов, которые посетило более 8 тыс. зрителей.8...
ага, это же чем надо заниматься, имея в штате 60 летних предпенсионеров и еще лезть в ипоте...
Мне вот кажется, что для вывода из тени з/п нужно сделать такие ставки, чтобы на каждой системе н...
Аноним, Вы писали:Не понимаю, каким образом доступ к трудовым договорам позволить выявить серые з...
MissCherie, Вы писали:Министерству экономического развития рекомендовано разработать механизмы ль...
Министерству экономического развития рекомендовано разработать механизмы льготного кредитования т...
Бред..Я уже и схему вижу для экономии на налогах
«в целях стимулирования продолжения легальной трудовой деятельности граждан предпенсионного...
Аноним, Вы писали:Не понимаю, каким образом доступ к трудовым договорам позволить выявить серые з...