Госдума отказалась от идеи платежей за иностранные интернет-покупки

Комитет по бюджету и налогам в среду исключил из текста законопроекта о таможенном регулировании норму, которая допускала введение платежа за покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах.

О преждевременности введения такой нормы заявил на заседании Комитета замминистра финансов Илья Трунин.

Ранее сообщалось, что Правительство предложило поправку в законопроект «О таможенном регулировании», дающую право Кабмину устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты.