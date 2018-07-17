Правительство предложило ввести платеж за иностранные интернет-покупки

Над.К Но если бумажки не было это не значит, что и договора нет, договор есть только не оформлен в соот... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Alexander_Smirnov Аноним, Вы писали:У вас неверная информация :-) Пропаганда к имиджу вообще отношения не имеет. Пи... ЧМ-2018: что он принес России

Alexander_Smirnov Аноним, Вы писали:Там вдобавок еще и "Ротор" на нехилые бабки попал. В ближайшее воскресенье на с... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

А бухгалтер работает не на государство, а делает так, чтобы вам потом всю жизнь не пришлось на не... Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

Аноним

У вас неверная информация :-) Пропаганда к имиджу вообще отношения не имеет. Пиар и реклама - это... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

Там вдобавок еще и "Ротор" на нехилые бабки попал. В ближайшее воскресенье на стадионе должен был... ЧМ-2018: что он принес России

Тишина Над.К, Вы писали:Перевести деньги можно и без подписи в Договоре, Это воровство называется.... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Аноним

если массовых протестов не будет, то предлагаемую непопулярную меру узаконят - проведут через Гос... В Кремле еще раз подчеркнули: Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы

Alexander_Smirnov Аноним, Вы писали:Имидж, имидж, а что такое Имидж. Это просто ПОНТЫ!!!Имидж создается пиаром... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

Не берегут себя, всё о России думают, отдохнуть им надо. Вот поэтому и такие зарплаты... Министр финансов о своей зарплате в 1,73 млн рублей в месяц

Аноним

Много говорят, ругают повышение пенсионного возраста, и правильно, и согласно что система себя из... Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста

Аноним

Хрен налоговой по всей морде,чтобы шея не качалась Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется

Аноним

Имидж, имидж, а что такое Имидж. Это просто ПОНТЫ!!!Имидж создается пиаром, пропагандой... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

28 июля КПРФ организует митинги повсеместно. Зашёл на сайт КПРФ. Искал именно митинг в Сам... Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда

Аноним

стадион в Волгограде, который поплыл вместе с последним финальным свистком? Представляете,... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

Кто сказал, что москвичи довольны, в списках ранее были заявки и в Москве. Но они не согласованы.... Митинги против повышения пенсионного возраста: где и когда

Аноним

у меня главный вопрос...когда уже будет постпутинская Россия? Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста

Аноним

Аноним 2 часа назад, Ростов-на-Дону Чемпионат Мира это был фантастический праздник для всего росс... ЧМ-2018: что он принес России

Аноним

представляю тётю в 62 года маляром на стройке... она там дуба даст... это и есть цель пенс... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

Бухгалтер работает на государство, а платит работодатель.Государство, это Халявщик, который не хо... Бизнесмены платят бухгалтерам 3 копейки, а требований выдвигают на 3 рубля

nat1933137 Это Вы решили, что актер должен получать зарплату за какую-то непонятную норму. Как в эту норму в... С какой скоростью должен работать бухгалтер

nat1933137 Дивиденды не обещают нормировать или только наемных работников? Про наемного руководи... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Над.К Я имею представление о деятельности в творческих коллективах. Нет, не имеете, судя ... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Над.К Уверен,что руководство области с удовольствием спишет всё на природу, нло и происки 5 колонны. &n... ЧМ-2018: что он принес России

Над.К Аноним, значит у них ЕНВД. Или Вы путаете сдачу отчетности и уплату налога. Налог по УСН пла... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

Над.К Они работают без отчислений в фонды. Деньги переводят себе домой не платя налогов. Отчисле... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Аноним

Зарплата директора должна быть в разумных пределах, в бюджете это отработали, скоро введут и в ко... С какой скоростью должен работать бухгалтер

Mrs AnRe Аноним, Вы писали: На Западе 2 пенсии 1 перечисляют себе на спец счёт. 2 -это государственна... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

Первоклассник Почему там пенсионеры обеспеченные, потому что стараются проработать до мах, чтобы получать и за... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры

nat1933137 Когда Дюма платили построчно, то у него слуги отвечали кратко: - Да! - Нет! А когда стали платить... С какой скоростью должен работать бухгалтер

yante Над.К, Вы писали:Ну вот это как раз не проблема. Потому что если акт не прошел госрегистрацию, он... Штрафы за дополняющую СЗВ-М. Анализ реального ответа ПФР на жалобу страхователя

Аноним

На Западе 2 пенсии 1 перечисляют себе на спец счёт. 2 -это государственная,вот её и получаю... Мигранты больше не нужны. Их рабочие места займут предпенсионеры