Правительство предложило ввести платеж за иностранные интернет-покупки

Для россиян может быть введен платеж при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах.
При обсуждении законопроекта «О таможенном регулировании», который сейчас проходит второе чтение в Госдуме, Правительство РФ предложило дополнить одну из статей закона пунктом:
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты.
На данный момент размер такого платежа, как и условия его применения не оговорены.
Целью законопроекта является установление особенностей таможенного регулирования в Российской Федерации в соответствии с положениями права ЕАЭС, говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним, что на данный момент физические лица могут беспошлинно приобретать товары в зарубежных интернет-магазинах на сумму до 1000 евро.В 2019 году сумма, на которую можно будет приобрести товаров в зарубежных интернет-магазинах сократится вдвое, и составит 500 евро. В 2020 году без уплаты пошлины можно будет приобрести товаров всего на 200 евро.
Источник: Государственная Дума.