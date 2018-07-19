Когда российская компания должна оплачивать больничные листы сотрудников-иностранцев

Сотрудница - гражданка Армении, временно пребывающая на территории РФ и работающая по трудовому договору, представила листок нетрудоспособности по беременности и родам с 01.07.2018 по 17.11.2018. Должна ли организация принять к оплате указанный листок нетрудоспособности?

Ответ на этот вопрос дали специалисты отделения ФСС Карелии.

С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, участниками которого являются Беларусь, Казахстан, РФ, Армения.

Согласно пункту 3 статьи 98 Договора социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

При этом пунктом 5 статьи 96 Договора определено, что социальное обеспечение (социальное страхование) означает в том числе обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Таким образом, на основании пункта 3 статьи 98 Договора граждане Армении, временно пребывающие в РФ и работающие в российских организациях по трудовым договорам, являются застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Соответственно, граждане Армении, временно пребывающие в РФ и работающие в российских организациях по трудовым договорам, имеют право на получение всех видов пособий по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, социальное пособие на погребение) с первого дня работы на территории РФ.

С учетом изложенного, листок нетрудоспособности по беременности и родам, выданный гражданке Армении и предъявленный работодателю, следует принять к оплате.