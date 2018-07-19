ВТБ откроет офис без сотрудников

ВТБ планирует открыть в Москве свой первый офис, в котором обслуживать клиентов будут технические устройства, а не специалисты, рассказал президент банка Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме.

«В ближайшее время планируем в Москве открыть первый такой офис, не очень практичный – просто чтобы людям показать, что такое офис без людей», – передает ТАСС слова Костина.

Дистанционным и онлайн-банкингом, по данным на середину этого года, пользуются 44% клиентов российских банков, год назад – 31%, два года назад – 23%, сообщала накануне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Минимизация участия операциониста как промежуточного звена в коммуникации между банком и его клиентом является общемировой тенденцией, свойственной также и российскому финсектору. Так, дистанционным и онлайн-банкингом пользуются 44% клиентов российских банков, причем за последние два года их доля почти удвоилась, сообщила накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина. По данным ЦБ, два года назад 23% клиентов пользовались интернет- банкингом, в прошлом году их был 31%, в этом году уже (на середину года) - 44%.

Однако традиционные офисы с работниками никуда не исчезнут, уверен Костин. Он напомнил слова одного из героев фильма «Москва слезам не верит», который предсказывал, что в будущем исчезнут театры и кино, а останется лишь телевидение.