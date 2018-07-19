Как оплачивается больничный по уходу за больным ребенком

Существует ограничение больничного в зависимости от возраста ребенка. Если заболел малыш до 7 лет, больничный оплачивается полностью, но за календарный год общее количество подлежащих оплате дней по всем листкам нетрудоспособности не может быть более 60.

Если ребенок часто болеет, то возможно, что часть больничных не будет оплачена, то есть от работы мама освобождена будет, но пособия не получит, уточнили в отделении ФСС по Удмуртской Республике.

Возможен вариант попеременного ухода за ребенком мамой и папой. Ограничение, составляющее 60 дней, будет применяться к обоим родителям. Таким образом, общее количество дней на одного ребенка в год составит 120 дней.



В случае ухода за малышом до 7 лет в связи с заболеванием, включенным в перечень, утвержденный приказом МЗСР от 20.02.2008 № 84н, ограничение в календарном году по всем случаям составит 90 календарных дней.



В более старшем возрасте от 7 до 15 лет больничный ограничивается периодом до 15 календарных дней по каждому случаю, но не более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.



В случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет пособие оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.



При наличии поствакцинальных осложнений больничный не ограничивается ни возрастом, ни продолжительностью.

Если в семье несколько детей, бухгалтерия работодателя должна рассчитывать ограничение по каждому ребенку.

Кроме того, размер пособия по уходу за больным ребёнком зависит от варианта лечения: в амбулаторных условиях или стационарных. При лечении ребёнка в стационарных условиях размер пособия определяется в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.

При лечении ребёнка в амбулаторных условиях пособие по временной нетрудоспособности выплачивается:

- за первые 10 календарных дней – в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица;

- за последующие дни – в размере 50% от среднего заработка.



Когда лечение ребёнка осуществляется как в стационаре, так и амбулаторно, учет дней, подлежащих оплате по каждому варианту лечения ребёнка, осуществляется отдельно.