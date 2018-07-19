elena.noxa Если бы ещё диспасеризация ограничивалась одним днём. Чтобы пройти всех специалистов и сдать анал... Госдума одобрила законопроект о выходных днях для диспансеризации вопреки мнению Правительства

Аноним

Скажите, а пРезиденты, депутаты и прочие министры - капиталисты в этот список почему не входят? О... Минтруд расширит список тех, кого можно уволить в связи с утратой доверия?

Аноним

Уже не чём, если буржуи примут закон о повышении пенсионного возраста, то в белую работать вообще... В чем плюсы легализации трудовых отношений

Аноним

А куда теперь деваться молодым? «Предпенсионеры» будут сидеть и занимать места тех, к... Трудинспекторы будут мониторить компании, где работают немолодые сотрудники

Аноним

Минфин доработал концепцию налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятыхО! Оказывается с... Какую ставку налога установят для самозанятых

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"малый, применяющий спецрежимы, и так его не платит. А вот повышение НДС коснется всех." Сп... Налог на движимое имущество организаций отменен с 2019 года

Izem Всё идёт в тому, что сотрудников начнут увольнять до наступления "предпенсионного возраста" – лет... Трудинспекторы будут мониторить компании, где работают немолодые сотрудники

Аноним

Да уж... тоже такой пользовалась... Johnson&Johnson заплатит 4,7 млрд. долларов за детскую присыпку

Аноним

Можно иметь сто майбахов забалансом и при этом не ликвидный баланс. Выкуп лизингового имущества: принятие к учету

mityai Не над кем больше было показательный процесс провести что ли? Нашли самого злостного нарушителя. ... Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы

Аноним

Ага((( Держи карман шире! Легче не куда! Еще в мае поставили ЭДО , ради одного крупного контраге... ЭДО? Легче лёгкого!

Nаdine Girl_Kat, Вы писали:Не над кем больше было показательный процесс провести что ли? Нашли самого зл... Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы

Аноним

Ни у кого нет опыта по взысканию с ФНС %% за задержку в перечислении НДФЛ по заявленным вычетам. ... Когда вернут НДФЛ по заявленным вычетам

Girl_Kat Не над кем больше было показательный процесс провести что ли? Нашли самого злостного нарушителя. Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы

Аноним

"Далее налоговая уже сама будет списывать с платежа конкретный налог или пени. Остаток платежа мо... Граждане смогут платить имущественные налоги одним платежом

GSokolov Мёртворождённая инициатива. Прям все бросятся заполнять электронные договоры как нужно Правительс... ФНС хочет получить контроль над рынком труда

Wern Ненене, все не так, "отдельные категории работников, которые имеют право на предоставление отпуск... Как предоставить отпуск вне графика

Аноним

мля, у самих пенсия под стольник в месяц, а людям втирают про добавку в 12 000 за год. ... Счетная палата озвучила недостатки пенсионного законопроекта

Аноним

был бы туточки Тулеев, как прежде, - впереди планеты всей а Тулеев уже отметился - написал ... Как регионы отреагировали на пенсионную реформу

Аноним

"Россия - в тренде" Только тренд какой-то мягко говоря фиговый. Нет бы стремиться к расцвету пром... Чем заплатим за повышение НДС и почему без него можно было бы обойтись

dana Аноним, Вы писали:В связи с этим встаёт вопрос - что ж у нас за "руководящие мужи" - то такие?? ... ФНС хочет получить контроль над рынком труда

Аноним

долбанное едро уже по 61 региону поддержали... просто нет слов..Не важно как проголосуют, важно к... Отъем пенсии продлевает жизнь. Уроки госпропаганды

Аноним

Аноним, Вы писали:Ребята, кто может объяснить, при транзитных поставках (со склада производителя ... «Меркурий»: все, что нужно знать о системе

Аноним

каждый человек пусть сам решает сколько он пожет брать ежемесячно например к 60 г. у меня на моём... Союз страховщиков хочет участвовать в дележе «пенсионного пирога»

Аноним

Ну это смотря чем барыжить, а так 1,5 ляма дохода и привет по 171 УК Поставил за прилавок родственника? Поставь и ККТ

Аноним

В связи с этим встаёт вопрос - что ж у нас за "руководящие мужи" - то такие?? если не могут допе... ФНС хочет получить контроль над рынком труда

Аноним

так это тинькофф банк не берет, а сбер же берет комиссию Стали известны подробности сотрудничества «Сбера» и «Тинькофф» по карточным переводам

Аноним

Вырисовывается такая картина.Все в кабинете налогового инспектора объясняют правовую природу пост... Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом

Аноним

сказали, что бухгалтера могли бы пойти в менеджеры по логистике а менеджерам по логистике к... Как регионы отреагировали на пенсионную реформу

Над.К при покупке кассы положен ли вычет Если без работников, то положен. Если зарегистрирует ККТ до 1 ... Вычет за онлайн-кассу: новые подробности от налоговиков