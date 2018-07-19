Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

В чем плюсы легализации трудовых отношений

Неформальная занятость, серая зарплата – это плохо, поясняет отделение ФСС по Республике Бурятия и призывает работников сообщать о фактах незаключения с ними трудового договора.

В ФСС озвучили плюсы легализации труда и минусы неформальной занятости.

Плюсы легализации трудовых отношений:

Плюсы для работодателя

Плюсы для работника

- Право требовать от работника выполнения обязательств, определенных трудовым договором, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации. 

 

 - Возможность привлечения работников  к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

 

-  Положительная деловая  репутация и положительный имидж социально ответственного работодателя.

 

 - Возможность участия в программах господдержки, в т.ч. субсидировании  малого предпринимательства, сельского хозяйства, туристической деятельности.  

 

Достойные условия труда.

 

- Своевременное и полное получение официальной зарплаты.

 

- Осуществление обязательного соцстрахования работников в соответствии с федеральными законами.

 

- Государственное  пенсионное обеспечение.

 

- Оплачиваемый лист временной нетрудоспособности (больничный) и все пособия, связанные с социальным страхованием.

 

-Ежегодно оплачиваемый отпуск.

 

-Получение налоговых вычетов.

 

-Возможность получения  кредита.

 

-Получение гарантированных государством выплат при:

-увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников,

- временном  переводе  на другую работу, в т. ч. по состоянию здоровья,

-·временном простое.

 

-·Получение пособия по беременности и родам.

 

- Получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

 

 

Минусы неформальной занятости:

Минусы для работодателя

Минусы для работника

- Административные штрафы до 100 тысяч рублей, при повторном нарушении – до 200 тысяч рублей

 

- Невозможность получать займы, кредиты и др. поддержку государства.

 

-  Невозможность привлечь работника к ответственности за несоблюдение трудовой дисциплины, обеспечить сохранность материальных ценностей и т.п.

 

Условия труда, продолжительность рабочего дня, не соответствующие нормам трудового законодательства.

 

-Выполнение не предусмотренных обязанностей.

 

-Не перечисление страховых взносов в ПФР, ФСС, ТФОМС.

 

-Отсутствие социальных гарантий (больничный, отпуск, пенсия).

 

-Увольнение без объяснения причин и выплат.

 

-Минимальный размер пособия по безработице (отсутствие трудовой деятельности, условия которой подтверждаются справкой о средней зарплате).

 

-Невозможность доказательства стажа и опыта предыдущей работы при трудоустройстве к другому работодателю.

 

 

Читайте ещё
Все в рубрике Зарплата
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Зарплата»

Все семинары по теме Зарплата