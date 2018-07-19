В чем плюсы легализации трудовых отношений

Неформальная занятость, серая зарплата – это плохо, поясняет отделение ФСС по Республике Бурятия и призывает работников сообщать о фактах незаключения с ними трудового договора.
В ФСС озвучили плюсы легализации труда и минусы неформальной занятости.
Плюсы легализации трудовых отношений:
Плюсы для работодателя
Плюсы для работника
- Право требовать от работника выполнения обязательств, определенных трудовым договором, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации.
- Возможность привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
- Положительная деловая репутация и положительный имидж социально ответственного работодателя.
- Возможность участия в программах господдержки, в т.ч. субсидировании малого предпринимательства, сельского хозяйства, туристической деятельности.
Достойные условия труда.
- Своевременное и полное получение официальной зарплаты.
- Осуществление обязательного соцстрахования работников в соответствии с федеральными законами.
- Государственное пенсионное обеспечение.
- Оплачиваемый лист временной нетрудоспособности (больничный) и все пособия, связанные с социальным страхованием.
-Ежегодно оплачиваемый отпуск.
-Получение налоговых вычетов.
-Возможность получения кредита.
-Получение гарантированных государством выплат при:
-увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников,
- временном переводе на другую работу, в т. ч. по состоянию здоровья,
-·временном простое.
-·Получение пособия по беременности и родам.
- Получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Минусы неформальной занятости:
Минусы для работодателя
Минусы для работника
- Административные штрафы до 100 тысяч рублей, при повторном нарушении – до 200 тысяч рублей
- Невозможность получать займы, кредиты и др. поддержку государства.
- Невозможность привлечь работника к ответственности за несоблюдение трудовой дисциплины, обеспечить сохранность материальных ценностей и т.п.
Условия труда, продолжительность рабочего дня, не соответствующие нормам трудового законодательства.
-Выполнение не предусмотренных обязанностей.
-Не перечисление страховых взносов в ПФР, ФСС, ТФОМС.
-Отсутствие социальных гарантий (больничный, отпуск, пенсия).
-Увольнение без объяснения причин и выплат.
-Минимальный размер пособия по безработице (отсутствие трудовой деятельности, условия которой подтверждаются справкой о средней зарплате).
-Невозможность доказательства стажа и опыта предыдущей работы при трудоустройстве к другому работодателю.