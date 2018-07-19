Безработных предпенсионеров в России немного

Доля безработных россиян в предпенсионном возрасте составляет 8%, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«У нас вами тех, кто без работы в предпенсионном возрасте — их всего 8%. У них самый низкий процент, если брать статистику по безработице, у них самая низкая доля безработицы. У молодёжи — выше. Поэтому, когда мне говорят о том, что «а куда брать?» (работать пенсионеров) — это касается всего 8%», — цитирует его слова RNS.

Топилин напомнил, что на программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста правительство будет ежегодно выделять 5 млрд рублей.