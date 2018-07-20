Какую ставку налога на прибыль применять при смене места регистрации

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:в тоже время депутаты они существа чуток более организованные...
Старый ворчун, Вы писали: Только герб какой-то не тот. ЦБ должен доработать. А так - с...
на заре
своего «президентского» пути наш нынешний президент уже обещал размер
п...
Разумный не облагаемый налогами минимум доходов плюс прогрессивный налог - вот формула спасения э...
Обижают ИП без наемников. Даешь прогрессивный налог!
Дайте ему орден! И поцелуй прямо в губы!
Систему эту(солидарную, еще есть накопительная) У нас накопительную часть брали много лет,...
Над.К, Вы писали:выкидывать в пенсионный фонд бюджетное бабло потому что выплат почему то вдруг н...
Аноним, Вы писали:Mrs AnRe, Вы писали:Аноним, Вы писали:Anton P., Вы писали:О! Из Ростова-на-Дону...
выкидывать в пенсионный фонд бюджетное бабло потому что выплат почему то вдруг не хватает это бре...
Mrs AnRe, Вы писали:Аноним, Вы писали:Anton P., Вы писали:О! Из Ростова-на-Дону депутатик нарисов...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: У нас довольные зарплатой - депутаты и чиновники, судя ...
Аноним, Вы писали:Anton P., Вы писали:О! Из Ростова-на-Дону депутатик нарисовался.Потроллить реши...
Аноним, Вы писали:пенсионеры начнут просто умирать с голоду С голоду начнут уже умирать пре...
Аноним, Вы писали:в тоже время депутаты они существа чуток более организованные где до них доводя...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А на основании чего налогом будет (или может быть будет) обла...
Туфта. Пока мы работаем нас держат. Тем что законодатели опять начали кошмарить бизнес на тему ко...
Аноним, Вы писали:Anton P., Вы писали:О! Из Ростова-на-Дону депутатик нарисовался.Потроллить реши...
В принципе, все правильно! Почему одни должны платить налоги, а другие, "самозанятые", например, ...
в тоже время депутаты они существа чуток более организованные где до них доводят простую истину -...
Аноним, Вы писали:Убийцы.... На наших глазах объявлен геноцид, кровь и смерти на руках партии жул...
и выйдете на законный отдых в 65 лет Что-то мне подсказывает, что вам лет 30-35 и п...
Anton P., Вы писали:О! Из Ростова-на-Дону депутатик нарисовался.Потроллить решил местную обществе...
Аноним, Вы писали:Лизнул однако без этого никак
враги народа это быдло которое из-за собственной лени и тупости хочет что бы старики на пенсии че...
Раз государство придумали очередной закон, тогда всю молодежь в коммерческие частные структуры , ...
Я что-то не поняла, эта ситуация с самозанятыми до 2020 года? до окончания налоговых каникул? а п...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я одного не пойму.... Депутатов выбирал народ, народ против р...
О! Из Ростова-на-Дону депутатик нарисовался.Потроллить решил местную общественность.Зарплата хоро...
Аноним, Вы писали:Я одного не пойму.... Депутатов выбирал народ, народ против реформы , а депутат...
но и уверено пошли догонять США, О как! И чем же мы догонять-то будем? Опять производством...
а те кто голосует за нужную страну и народу реформу молодцы. Под народом, я так поним...
efremovy, ну вообще-то вся практика в пользу ИП.
И да насчет ипотеки - обеспеченность жильем в России сейчас более чем в 2 раза выше чем в СССР в ...
efremovy, так вам решать, будете судиться или нет. Над.К, а какой судья возьмет на себя см...