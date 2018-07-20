Какую ставку налога на прибыль применять при смене места регистрации

Ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, установлена на уровне 17% и региональным законом может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 12,5%.

В случае если по окончании налогового периода налогоплательщик сменил свое место регистрации, то в декларации по налогу на прибыль организаций за этот налоговый период указывается ставка того субъекта РФ, в котором было предыдущее место регистрации налогоплательщика.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/45542 от 02.07.2018.