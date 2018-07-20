Камералки по НДС сократятся с трех до двух месяцев

28 июля в Москве состоятся шествие и митинг против пенсионной реформы правительства Сбор уча...
«Не стоит ждать, что люди, лишенные права голоса, продолжат платить налоги правительству, к...
Требуют пенсии, мед обслуживание и т.д. и т.п. А я считаю, не работал и не платил налоги, лечись,...
Смысл вести здесь разговоры? Значит всех все устраивает, раз никто не выходит на улицы и не митин...
Смысл вести здесь разговоры? Значит всех все устраивает, раз никто не выходит на улицы и не митин...
GSokolov, Вы писали:Мёртворождённая инициатива. Прям все бросятся заполнять электронные договоры ...
Аноним, Вы писали:уж скоро 5 лет, как приходится довольствоваться тем, что есть. Об официальной д...
Статистика гласит, что 63% граждан России нетрудоустроенные либо получают «черную» за...
В принципе, все правильно! Почему одни должны платить налоги, а другие, "самозанятые", например, ...
Тогда один процент с заработной платы (!) удерживался в пенсионный фонд , а подоходный был 12%.....
К сожалению, с марта 2017 года работающие женщины и одинокие мужчины, имеющие двух и более д...
"...новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5% с выручки..."А в...
Ворошить надо депутатское гнездо, с их зарплатами, льготами и прочее, а то страх совсем пот...
У малых и микропредприятий давно нет никаких вкладов на счетах. Если есть поступления ...
Действительно, государство ворует у каждого из нас, нищих, примерно по миллиону рублей (5х12х1400...
Необходимо наращивать протестные акции даже после принятия этого закона. Пусть откатывают обратно.
два года обсуждаем жадного торгаша и хитрована- работника?)
а для чиновников это вообще не проблема. Простому смертному отодвигают пенсию на 5 лет. за эти 5 ...
Старый ворчун
только что
- Люди будут защищены.
- А как именно вы их защитите? Посадят в к...
- Люди будут защищены.- А как именно вы их защитите?- Мы будем говорить о мерах, которые должны б...
Аноним, Вы писали:Удав обещает кроликам как те только вылезут из норок милое существование, и что...
Просто у нас в народе не любят непонятно за что работодателей и предпринимателей. А здесь это ещё...
да для чиновников это вообще не проблема. Простому смертному отодвигают пенсию на 5 лет. за эти 5...
Если оно нужно, коррупцию победить несложно. "Для того, чтобы бороться с коррупцией, нужны н...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я думаю, что дело не в дефиците денежных средств в ПФ, а прос...
Сейчас пенсионеры работают не потому, что им хочется, а потому что им кушать не на что. От прибав...
Удав обещает кроликам как те только вылезут из норок милое существование, и что кольца сжиматься ...
Аноним, Вы писали:Если шабашник, работающий на юр. или физлицо, нанял других шабашников и платит ...
Пока ничего не понятно. Главный вопрос - а пресловутая касса самозанятым нужна? Потому что про ли...
уж скоро 5 лет, как приходится довольствоваться тем, что есть. Об официальной даже не мечтаю, т.к...
Что за хрень я сейчас прочитала... это даже не бред, это скудоумие какое-то. Впрочем, среди...
Если шабашник, работающий на юр. или физлицо, нанял других шабашников и платит им часть полученно...
Надо вообще не так делать.В начале квартала блокировать счета, а потом после сдачи всех отчетов о...
Так любой наемный работник является самозанятым, согласно их определению - ведь он реализует свои...
Это каким идиотом надо быть, чтобы пользоваться таким приложением, учитывая физиологическую потре...