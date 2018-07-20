Камералки по НДС сократятся с трех до двух месяцев

Государственная Дума приняла законопроект, который, в частности, сокращает срок камеральной налоговой проверки с трех до двух месяцев и упрощает порядок подтверждения нулевой ставки по НДС в отношении экспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

В документе отмечается, что налоговый орган может продлить камеральную проверку при установлении признаков возможного нарушения налогового законодательства.

Федеральный закон также снизил порог по ускоренному способу возмещения НДС с 7 млрд до 2 млрд рублей. Компании могут рассчитывать на возмещение налога, когда покупают товар с учетом НДС.

Кроме того, при подтверждении нулевой ставки по НДС при экспорте товаров теперь не нужно представлять товарно-сопроводительные документы.