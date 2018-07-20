Два региональных банка лишились лицензий

да для чиновников это вообще не проблема. Простому смертному отодвигают пенсию на 5 лет. за эти 5...
Если оно нужно, коррупцию победить несложно. "Для того, чтобы бороться с коррупцией, нужны н...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Я думаю, что дело не в дефиците денежных средств в ПФ, а прос...
Сейчас пенсионеры работают не потому, что им хочется, а потому что им кушать не на что. От прибав...
Удав обещает кроликам как те только вылезут из норок милое существование, и что кольца сжиматься ...
Аноним, Вы писали:Если шабашник, работающий на юр. или физлицо, нанял других шабашников и платит ...
Пока ничего не понятно. Главный вопрос - а пресловутая касса самозанятым нужна? Потому что про ли...
уж скоро 5 лет, как приходится довольствоваться тем, что есть. Об официальной даже не мечтаю, т.к...
Что за хрень я сейчас прочитала... это даже не бред, это скудоумие какое-то. Впрочем, среди...
Если шабашник, работающий на юр. или физлицо, нанял других шабашников и платит им часть полученно...
Надо вообще не так делать.В начале квартала блокировать счета, а потом после сдачи всех отчетов о...
Так любой наемный работник является самозанятым, согласно их определению - ведь он реализует свои...
Это каким идиотом надо быть, чтобы пользоваться таким приложением, учитывая физиологическую потре...
Больные на всю голову. Было бы чего мониторить. С тотальной нехваткой кадров никто и не спешит ув...
Интересно, если сотрудник организации сдает свое личное имущество (например, автомобиль) в аренду...
Аноним, Вы писали:Убийцы.... На наших глазах объявлен геноцид, кровь и смерти на руках партии жул...
Акулов, Вы писали:самый дешёвый из малотрудозатратных способ иметь формальную занятость и пенсион...
Нафига, простите, козе баян? Вы выйдите из тени, а мы вас оставим без пенсии и заставим платить н...
Аноним, Вы писали:Я думаю, что дело не в дефиците денежных средств в ПФ, а просто это кому то нуж...
Все хорошо, прекрасная маркиза...
Предоставили все документы в установленный срок, наличные не снимали, налоги через Сбер перечисля...
И обслуживать Банковскую карту, у меня то же, денег НЕТ!! Поэтому Ваша карта "Мир", мне на скотно...
Приложение это здорово. А оно бесплатно? Оно обновляемое? Сколько денег потом платить за этот шик...
Господи!!! О каком увеличении продолжительности жизни может идти речь, если во многих дерев...
Я думаю, что дело не в дефиците денежных средств в ПФ, а просто это кому то нужно из наших "верху...
Елена_N, Вы писали:"Узок круг этих революционеров , страшно далеки они от народа..." (В.И.Ленин)&...
Г. Краснодар ул.Дзержигского 100/5 Для подачи документов на носительство русского языка необ...
Если взносы в ПФР - это взносы на содержание пенсионеров, Ну вообще-то смысл был в том, что...
Тогда это будут не пенсионные деньги, т.к. изменится их целевое назначение. Тогда надо отменять с...
Мошенник по накрутки в Инстаграм 5469750011746693 Максим Евгеньевич.Мошенник на авито 4...
Над.К, Вы писали:АДИМ, это решение и не могло быть другим, потому что письмо Минфина не нормативн...
"Узок круг этих революционеров , страшно далеки они от народа..." (В.И.Ленин)
"Они ничего не хотят, и поэтому налоговики пошли навстречу. Уже разработано и тестируется специал...
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Жаль, 13% не голосовавших за плешивого - по ним прошелся каток "реформы". А бюджетные проститутки...
Аноним, Вы писали:Поклонской респект- единственная из ЯдРа, кто голосовала против. Сдержала слово...