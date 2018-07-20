Два региональных банка лишились лицензий

С сегодняшнего дня отозваны лицензии у двух банков. Без лицензий остались ООО «Южный региональный банк» (г. Ростов-на-Дону) и АО «Тагилбанк» (г. Нижний Тагил).

Деятельность ООО «ЮРБ» на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации, отмечает пресс-служба ЦБ.

Деятельность АО «Тагилбанк» на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.