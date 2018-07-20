Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Накануне законопроект о повышении пенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении. Какие правки в документ ожидаются ко второму чтению? Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

«В законопроекте будут прописаны меры налогового послабления, причем исходя из биологического возраста человека, а не возраста выхода на пенсию. Будет введен набор льгот, субсидий и компенсаций, которые люди будут получать опять же в зависимости от биологического возраста, а не возраста выхода на пенсию», — цитирует его слова RNS.

По его словам, также будут прописаны дополнительные меры по охране здоровья, связанные с более частой диспансеризацией, для людей предпенсионного возраста.

Отдельно в законопроекте будут отражены меры по защите людей предпенсионного возраста от необоснованных сокращений.

«Мы обязательно будем говорить о мерах, которые должны быть приняты на рынке труда для того, чтобы защитить людей такого возраста от необоснованных сокращений/увольнений, какие-то отдельные истории будем обсуждать по северным регионам. Все эти меры известны и зафиксированы как необходимые для проработки и обсуждения», — пояснил Сидякин.